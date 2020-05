Thibaut Courtois ha compartido su cuarentena con la televisión belga y también ha analizado el estado del fútbol de cara a la vuelta a la competición. El portero ha sido muy crítico con la idea de que si, se da por terminada la competición, el Barça sea proclamado campeón. El guardameta cree que el Real Madrid ha demostrado ser mejor que el equipo blaugrana.

"Estamos a sólo dos puntos del Barcelona y podemos ser campeones, así que sería mala suerte si la temporada se cancela. Si se decidiera en España que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro, luego hemos demostrado ser mejor equipo que ellos. Estamos dos puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida. En el caso del Liverpool en Inglaterra sería distinto, lo podría entender porque no sé cuántos puntos sacan al segundo. Me gustaría terminar la temporada. Quedan once partidos, es muy pronto para decidir el campeón", explica en la entrevista con la televisión nacional belga.

Courtois: "No sería justo que proclamaran al Barça campeón, hemos sido mejores que ellos"

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

[Más información: Roberto Martínez: "Lo fácil para Courtois hubiera sido culpar a terceros y tirar la toalla en el Real Madrid"]