Karembeu: "Redondo lo tenía todo, le dije que me hacía feliz jugar con él"

Christian Karembeu ha repasado su trayectoria en la revista France Football. El centrocampista, como no podría ser de otro modo, ha hablado sobre su paso por el Real Madrid que cambio su vida por completo. El galo ha mostrado abiertamente su admiración por toda la plantilla con la que ganó La Séptima y La Octava y explicó cómo fue su llegada al equipo blanco.

Karembeu se ha deshecho en elogios hacia su compañero de posición. "Redondo era mi ídolo cuando le veía jugar y acabó siendo mi compañero. Aquel gol al United, aquel taconazo en Old Trafford... Cuando hizo ese regate yo estaba en la banda. Lo tenía todo. En el aspecto, en la forma de vestir, un tipo guapo y ya sobre el campo.... Mi maestro era Jorge Burruchaga en el Nantes, jugaba con las dos piernas, su regate... Pero Redondo lo tenía todo también. Cuando llegué al Madrid le dije: estoy muy feliz de jugar contigo porque mi estima hacia ti como jugador es altísima y estábamos embarcados en la misma aventura", explica el que fuera también jugador en la Serie A.

"Todo aquel equipo me marcó. La calidad de Pedja, a quien ya me había enfrentado con el Nantes y él en el Valencia, pero ser su compañero y ver su calidad y talento, excepcionales. Seedorf, que ya sabía que era muy maduro en la Sampdoria, qué calidad tenía también, de dónde sale este hombre... Suker, que decían que era indolente, fue pichichi, Panucci, Roberto Carlos... Jugamos juntos y se crearon unos lazos especiales", destacó sobre el resto de sus compañeros.

Karembeu, embajador de LaLiga EFE

Karembeu no tuvo una llegada sencilla al Real Madrid. "Llevaba seis meses sin jugar y no era fácil que alguien apostara por mí y el Madrid lo hizo. Me había quedado además sin mi sitio en la selección por llevar tanto tiempo sin jugar. Firmó por el Madrid y cuando puedo jugar en enero el Madrid está vivo en la Champions", señalaba el francés.

Ahí todo cambió y empezó a recuperar la confianza en sí mismo. "Recuerdo que en el gol Pedja y Raúl se van abriendo y al final la pego y entra. Ese gol lo ha cambiado todo, es cierto, porque llevaba seis meses sin jugar y necesitaba demostrar que podían confiar en mí. Fichar por el Madrid y comenzar así fue una bomba de oxígeno para mí. Cambio mi carrera. Luego marco de nuevo en la vuelta", desveló el galo.

