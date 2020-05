Marcelo, Bale y la incógnita del mercado: entre el Real Madrid y la última aventura

Con el fútbol español parado a falta de que se retome siempre que el coronavirus lo permita, a partir de este lunes los futbolistas profesionales podrán volver a entrenar para preparar el retorno de La Liga que podría ser el 14 de junio. Hasta entonces, los jugadores, además de regresar a los entrenamientos, se harán test para comprobar que no tienen el Covid-19.

En lo que se refiere al campeonato liguero, la última jornada disputada fue la 27, eso quiere decir que aún faltan once para dar por terminada la temporada 2019/2020 de una liga en la que el Real Madrid marcha segundo a dos puntos del Barcelona. En cuanto a la Champions, el conjunto de Zidane tiene pendiente el partido de vuelta de octavos de final ante el Manchester City.

Todo esto no quita que el Real Madrid esté pensando ya también en la próxima temporada y con varias posibles llegadas, el equipo blanco tiene en mente también dar salida a más de un jugador.

Marcelo quiere seguir de blanco

El futbolista brasileño era uno de esos jugadores que podía decir adiós tras la irrupción de Mendy que consiguió imponerse en la rotación entre ambos futbolistas y con el posible regreso de Achraf. Desde el verano de 2018, cuando Cristiano Ronaldo fichó por la Juventus de Turín, se ha especulado con la posibilidad de que el defensa brasileño siguiese los pasos de su gran amigo.

Javi Moyano junto a Marcelo Instagram: (@javimoyano_7)

Los rumores han continuado estando a la orden del día, pero el futuro del segundo capitán del Real Madrid parece que seguirá pasando por el Santiago Bernabéu, tal y como confirmó este viernes en una charla con Cannavaro.

"Yo no quiero salir y creo que el Madrid no me dejaría. Aquí estoy muy bien. Desde que he llegado aquí con mi familia, tengo una historia increíble. La gente se inventa cosas", reveló Marcelo este viernes en una charla con Cannavaro.

Bale, más fuera que dentro

Bale es y será uno de los jugadores más importantes en la historia del conjunto blanco. Sus goles y participaciones en los partidos clave del Real Madrid han hecho que el conjunto blanco gane muchos títulos. Nadie puede dudar de su calidad y que es uno de los mejores jugadores del mundo, sabiendo que siempre que está en el campo algo puede ocurrir.

Pocos futbolistas existen como él capaces de cambiar un partido, pero ha ido perdiendo importancia temporada tras temporada hasta el punto de ser el centro de las críticas en estas dos últimas por su rendimiento y comportamiento, lo que ha hecho que el Real Madrid le busque un destino de cara a la temporada que viene.

Gareth Bale y Vinicius Junior, en el entrenamiento de este domingo

El posible adiós del jugador galés cada vez suena más fuerte. Ya se rumoreó con su posible salida del Real Madrid a principios de esta temporada, pero finalmente se quedó. No ha contado mucho para Zidane y ha visto como jugadores como Vinicius, Rodrygo e Isco le han ganado la partida.

Desde el entorno del galés se ha comentado que va a seguir, pero el Real Madrid vería con buenos ojos una posible venta y Bale ha dejado entrever que no diría que no a poner punto y final a su etapa en el Real Madrid.

Cuestionado este viernes por su futuro, el galés habló sobre la MLS: "Es una liga que está subiendo y continúa con su crecimiento. Muchos jugadores quieren ir a la MLS en estos momentos, definitivamente es algo que me interesaría. Me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones". De la misma forma, su nombre también ha sonado para el Newcastle, tal y como informó EL BERNABÉU, tras la posible compra de Bin Salman, el príncipe árabe.

Otras posibles salidas

A la posible venta de Bale se une la de James, con muchas opciones de ir a la Premier. Otros nombres como Nacho o Lucas Vázquez están pendientes de ver qué pasa con su futuro.

En lo que se refiere al colombiano, regresó al conjunto blanco tras su cesión en el Bayern, pero apenas ha contado para Zidane esta temporada, por lo que no tiene sitio de cara a la próxima temporada.

Pese al bajón que dará el mercado por culpa de la crisis del coronavirus, ya se habla de que el traspaso de James Rodríguez podría alcanzar los 40 millones de euros. Arsenal o Manchester son dos opciones, pero la que más peso va ganando con el paso de las semanas es la del Everton de Ancelotti.

