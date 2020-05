"¿Joao Félix? Lo veo más en el Barcelona, el Real Madrid o el Manchester City"

El primer año de Joao Félix en el Atlético de Madrid, además de verse interrumpido por el coronavirus, no ha sido cómo se esperaba cuando el club rojiblanco pagaba más de 120 millones de euros por su fichaje al Benfica. Precisamente, un ex del club portugués en el que despuntó Joao Félix se ha unido a las voces que apuntan a que el Atleti no era el destino ideal para un jugador de sus características.

Valdo, que jugó en el Benfica y en el PSG durante los años 90, ha hablado sobre Joao Félix, considerado el mejor talento de Portugal de cara al futuro. "Como ex del Benfica, soy un gran fan de Joao Félix. Es un jugador muy inteligente y técnico, que además es rápido al ejecutar sus acciones. Lo tiene todo y se esperan muchas cosas de él en el futuro", ha dicho Valdo.

Da el nombre de varios grandes equipos que cree que hubieran sido mejores destinos para Joao Félix que el Atleti: "A mi modo de ver, no es un equipo que le vaya bien. Lo veo más en el Barça, el Madrid o el Manchester City, pero espero que pueda cumplir sus objetivos", dijo del joven portugués, que esta temporada también se ha visto golpeado por las lesiones.

Joao Felix controla el balón con el pecho, presionado por Fede Valverde REUTERS

Joao Félix y Cristiano

Valdo también elogió a Cristiano Ronaldo: "CR7 es la profesionalidad en estado puro. Es diferente a los demás, da el 100%, se entrena con todo y con pasión... y eso sin contar su talento". Y evitó comparar a ambos: "Creo que Joao Félix no tiene muchas semejanzas con Cristiano Ronaldo. Son diferentes. CR7 es CR7, Joao Félix puede dejar su marca recorriendo su propio camino", dijo.

