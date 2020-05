El hijo del agente de Bale hace un llamamiento a los clubes de la MLS para fichar al galés

La entrevista que dio Gareth Bale a The Hat Trick, podcast presentado por Charlie Stillitano, jefe de la International Champions Cup, ha sido muy comentada, pero hubo un detalle que pasó desapercibido. Durante la entrevista, el galés fue cuestionado acerca de los rumores que vinculan su futuro con la MLS, la principal competición norteamericana, y, lejos de rehuirlos, se mostró abierto a dicha posibilidad.

"Me gusta. Es una liga que esta subiendo estos años y continúa con su crecimiento y sus mejoras, los jugadores, los estadios, las instalaciones... Muchos jugadores quieren ir a América en estos momentos, definitivamente es algo que me interesaría, me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones. Juego mucho al golf allí", dijo Bale acerca de la MLS.

Stillitano pasaba a despedir a Bale al final de la entrevista. "Muchas gracias, Gareth. Te agradezco esta entrevista. Espero que algún día puedas venir a la MLS", dijo el jefe de la ICC. Entonces intervino Joshua Barnett, hijo del agente de Bale, que también estuvo presente en la conversación: "Si alguien le quiere, Charlie. Alguien tiene que llamarlo primero". Tras ello se escuchó a otra persona gritar: "¡Miami!".

Bale, entrenando con el Real Madrid EFE

MLS y Newcastle, tras Bale

La conversación la cerró Stillitano, con un claro guiño a Bale: "Seguro que hay muchos clubes interesados, seguro". El futuro del futbolista galés está siendo uno de los temas de actualidad de los últimos días y es que además de relacionarlo con la MLS, especialmente con el Inter de Miami, también se le ha vinculado con el 'nuevo' Newcastle si se hace efectiva la compra de un fondo saudí.

