"Una oferta del Real Madrid no la dejas escapar así como así"

Raúl Jiménez está demostrando por fin en el Wolverhampton de qué pasta está hecho. En el Atlético no pudo convencer al Cholo ni hacerse con un sitio, por eso se marchó al Benfica, para dar después del salto a la Premier League. En Inglaterra está levantando pasiones, se ha metido al público del Molineux y es uno de los delanteros más en forma esta temporada.

El mexicano ya mira a cotas más altas y así lo ha demostrado en una entrevista con ESPN. El ariete de los Wolves no ha ocultado lo que significaría para él una oferta del Barcelona o del Real Madrid para volver a La Liga. "Una oferta del Real Madrid o del Barcelona es obvio que no dejas escapar una oportunidad así como así. Pero si me quedó aquí estoy peleando por clasificarnos para la Champions y por cosas importantes", explicó a la facción mexicana de la cadena estadounidense.

Jiménez no es ajeno a los rumores y admite que los conoce cuando abre el móvil. "Me entero a través de las redes sociales. Cada día sale un nuevo equipo que me quiere y hay que estar tranquilo porque si se habla es porque estoy haciendo las cosas bien, pero me gustaría seguir en Inglaterra porque estoy contento y adaptado", desveló el jugador del Wolverhampton.

Raúl Jiménez celebra un gol con el Wolverhampton REUTERS

Recientemente el mexicano reconocía que le hubiera gustado estar más tiempo en el Atlético de Madrid. Aún así, no renuncia a jugar otra vez en España. Esta experiencia en Inglaterra le está poniendo en el mapa de los objetivos de los grandes clubes, que no andan sobrados de goles. Este cierto rencor que guarda al equipo rojiblanco le podría hacer recalar en uno de los otros dos grandes clubes del país para que vivan en sus propias carnes de lo que es capaz de hacer cuando tiene la portería rival en frente.

[Más información: La Premier completaría la temporada en estadios neutrales si recibe la aprobación del Gobierno]