Haaland responde a las burlas del PSG y manda un mensaje a Neymar

Erling Haaland estaba siendo uno de los nombres destacados de la temporada hasta que esta se paralizó en todo el mundo por la crisis del coronavirus. El delantero noruego había empezado de la mejor manera en el Borussia Dortmund y en sus primeros meses allí se hinchó a goles. Eso le valió para llamar la atención de los grandes clubes de Europa, que buscarán en la próxima ventana de traspasos su fichaje.

Haaland ha vuelto a realizar una entrevista en la que ha hablado de varios asuntos relacionados con su carrera. Uno de ellos es Cristiano Ronaldo, el espejo en el que se ha fijado desde que es un niño y al que quiere imitar tanto dentro como fuera del campo. Halaand se rinde al delantero de la Juventus y su actitud en el terreno de juego.

"Me inspiro en él. Se puede ver en su cara antes de los partidos que 'hoy soy el hombre' y 'hoy marcaré goles', y eso es lo que hace. Eso es lo que más me gusta de él", dijo Haaland sobre Cristiano en la entrevista a ESPN.

Mbappé, Neymar... El PSG al completo se burló de Haaland

Haaland también habló de una polémica en la que se vio envuelto poco antes del parón. El Dortmund cayó eliminado en Champions League a manos del PSG y aquella eliminatoria dejó una imagen muy comentada. Después de que el noruego celebrara en la ida un gol meditando -celebración que ya forma parte de él-, Neymar y compañía se 'vengaron' en la vuelta imitándole.

"Me ayudaron mucho para meditar en el mundo y mostrarle a todo el mundo que la meditación es algo importante, así que estoy agradecido de que me hayan ayudado con eso", dijo Haaland al respecto. No pareció sentar tan bien en su día en el vestuario del PSG, que hasta Neymar colgó una publicación en Instagram al respecto.

"Ha sido un muy buen comienzo con el Dortmund y lo estoy disfrutando mucho. Siento que estoy mejorando todos los días y ahora juego con compañeros de equipo incluso mejores que con los que jugué en Salzburgo, con todo respeto a Salzburgo", concluyó hablando de sus comienzos en el Dortmund.

