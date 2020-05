El fichaje de Camavinga por el Madrid se complica: el Rennes le quiere hasta 2021 aunque sea vendido

Este jueves se oficializaba el plan para dar la temporada 2019/2020 por finalizada para la Ligue-1. La clasificación final acordada por un promedio de puntos con los encuentros que se habían disputado y los resultados obtenidos por cada equipo dejaba al Rennes clasificado para la Champions League por primera vez en su historia.

Esta condición, a falta de saber lo que sucede con los recursos que ya han anunciado que plantearán algunos equipos perjudicados por la cancelación de la temporada, ha caído como un regalo del cielo en una directiva que estaba sufriendo algunas turbulencias en los últimos días con el cambio del responsable del club. Después de una de las mejores temporadas del Rennes, la entidad ya mira hacia la próxima temporada.

Pero, sobre todo, ha cambiado los planes con respecto a Eduardo Camavinga. La joven perla francesa acordó con el anterior presidente, Olivier Létang, quedarse una temporada más si el equipo se clasificaba para la máxima competición continental. El jugador ha acaparado las miradas de todos los grandes clubes, con la del Real Madrid cogiendo la delantera y estableciendo contactos con su entorno. Pero parece que su llegada tendrá que esperar un año.

Su fichaje sigue en pie

El plan cambia, pero no su contratación. Su fichaje sigue siendo posible este verano. El único problema es que el club francés quiere quedárselo a toda costa. Le prometen todo el protagonismo del mundo e incluso una posible renovación al alza. El Real Madrid sabe que es más atractivo que ese contrato, pero una de las vías para contentar a todas las partes podría ser llegar a un acuerdo con el Rennes a final de esta temporada para ficharle con un anexo en ese apretón de manos.

Eduardo Camavinga, en un partido con el Stade Rennes Instagram (e.cama10)

Ese acuerdo podría incluir una cesión por una temporada en el club francés. La opción no satisface del todo a la dirección deportiva, porque consideran que el esfuerzo económico que habría que hacer por Camavinga sería demasiado grande como para encima dejarlo cedido. El cuerpo técnico no disfrutaría de sus cualidades y probablemente tendrían que hacerse cargo de parte de la ficha. Todo contras.

Aún así el club entiende que no se puede dejar a la joven perla francesa sin todos los minutos que tiene en el país galo, donde es amo y señor del centro del campo del equipo del noroeste de Francia. Además, está próxima temporada tendría una más que rica experiencia en la Champions que serviría como prueba definitiva para clarificar su nivel. Por lo que el acuerdo podría ser satisfactorio para el desarrollo del jugador mientras le blinda frente a otros intereses.

El tren del Real Madrid

Aunque el proyecto del millonario François-Henri Pinault, casado con Salma Hayek, es hacer del Rennes un gran club de Francia, el tren del Real Madrid solo podría pasar una vez para Camavinga. Nicolas Holveck, el prácticamente recién nombrado presidente, explicó tras la histórica clasificación del club para la Champions que cuentan "con todos los jugadores y que ya trabajan de cara a la próxima temporada".

El joven francés sueña con vestir la camiseta blanca durante su carrera y, aunque entienda que por ahora lo más importante con 18 años es seguir sumando minutos y eso el Rennes se lo asegura, no quiere desatender al interés del Real Madrid. La negociación no va a ser sencilla, pero los resultados no dejan de avalar su contratación. L'Equipe le incluyó en el mejor once de la temporada.

La pelota, en cualquier caso, está en el lado de Camavinga. El centrocampista debería hacer una declaración pública manifestando su interés por recalar en el Real Madrid. El futuro del fútbol pasa por sus pies y su llegada al Santiago Bernabéu será el mayor paso adelante que puede dar en su carrera.

