El vacile de Kiko Rivera a Joaquín por su pasado como jugador del Real Madrid

El directo que protagonizaron este miércoles Kiko Rivera y Joaquín Sánchez dejó muchos momentos divertidos. Hubo tiempo para hablar de todo tipo de anécdotas y el bético lo hizo acerca de una 'espinita' que tiene en su carrera: no haber jugado en el Real Madrid. Esto fue lo que contó el capitán verdiblanco y la genial respuesta del hijo de Isabel Pantoja, que desató las risas del jugador.

"Como yo he visto a lo largo de mi carrera que he podido pues siempre me quedaré con esa espinita ahí", dijo Joaquín sobre nunca haber fichado por el club blanco. "Es un sueño de todo futbolista jugar en el Real Madrid. Es algo en lo que coinciden todos", respondió Kiko Rivera a su amigo.

El Dj también quiso recordar lo que pasa en ocasiones cuando se ficha por el Madrid: "Pero mira también a tu 'Hulio', estaba en el Sevilla y luego fue al Madrid...", dijo. "No tiene nada que ver un equipo con otro. Al final el Madrid está lleno de estrellas y tú puedes ser allí uno más", reconoció después Joaquín.

Minutos más tarde un seguidor de Kiko Rivera le recordó algo que le hizo reirse. "La espinita que tú tienes de no haber jugado en el Madrid... pues este que aquí tienes aquí ha jugado en el Real Madrid", dijo Kiko casi llorando de la risa mientras se metía con el jugador del Betis.

Y es que Kiko Rivera vistió la camiseta del Real Madrid aunque fuera durante un corto periodo de unas semanas en el equipo infantil de los blancos. "En la cantera mamón", le recordaba Joaquín mientras se reía. "Pero este ha jugado y tu no. Has estado en el Betis, en la Fiorentina, en el Málaga, en el Valencia... en el que tú quieras. Pero este en el Real Madrid", replicó.

