El día que Maicon pudo fichar por el Real Madrid a cambio de 30 millones

Maicon fue uno de los mejores laterales del mundo hace ya varios años. El defensa marcó una época en las filas del Inter de Milán, en el que jugó a las órdenes de José Mourinho y con el que ganó el famoso triplete, Champions League en el Santiago Bernabéu incluida.

Ahora el que fuera su agente, Antonio Caliendo, ha hablado en Calcio News 24 sobre el lateral brasileño y que estuvo muy cerca de jugar en el Real Madrid. "Es como el Roberto Carlos en el flanco izquierdo", ha señalado el representante, quien asegura que un equipo con Roberto Carlos y Maicon hubiese sido imparable.

Maicon, a sus 38 años, continúa jugando, aunque lo hace en la Serie B brasileña en el Criciúma. Durante su etapa dorada, además de en el Inter de Milán también militó en las filas del Manchester City o la Roma. Nunca acabó recalando en el Real Madrid ni tampoco jugando en España.

Cerca del Real Madrid

"En el momento actual, por un jugador como Maicon deberían pagar alrededor de 100 millones. De hecho, después de ganar el triplete con José Mourinho, hubo un acuerdo con el Real Madrid por 30 millones de euros. Maicon fue la carta del triunfo de los éxitos de Mourinho en el Inter y haría cualquier sacrificio por llevárselo con él al Real Madrid, por lo que acordó una compra por 30 millones", ha señalado el abogado.

Maicon, en un partido del Inter de Milán Reuters

"Seamos realistas, nace un Maicon cada cien años. Es como Roberto Carlos por el flanco izquierdo. Piensas en un equipo con Roberto Carlos a la izquierda y Maicon a la derecha... nunca lo consigues. Hubo una incorrección en todo el asunto. Primero me hicieron negociar con el Real Madrid y luego me dijeron que el presidente del Inter no quería vender a Maicon. Al final descubrí que Moratti no sabía nada de todo esto", ha finalizado Caliendo.

