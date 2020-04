Gayá admite el interés del Real Madrid y explica por qué nunca fichó por el club blanco

José Luis Gayá ha concedido una entrevista a #Vamos de Movistar+. El lateral del Valencia se encuentra confinado y ha hablado sobre diversos temas que van desde la vuelta del fútbol hasta su 'no' fichaje por el Real Madrid cuando empezaba a despuntar en el primer equipo 'che'.

Sobre los rumores que le colocaron en el Real Madrid admite que recibió la llamada del club blanco, sin embargo no se atrevió nunca a dar el salto por su edad: "Es un halago que un equipo como el Madrid haya ido detrás de mí", confesó.

Y añadió: "Es cierto que hubo interés pero pensaba que aún era joven y decidí seguir apostando por el Valencia porque es mi casa y creo que hice bien".

.@sguasch: "Qué cerca estuviste del Madrid"

.@jose_gaya: "Es cierto que hubo interés pero pensaba que aún era joven y decidí seguir apostando por el Valencia porque es mi casa y creo que hice bien". #NoticiasVamos pic.twitter.com/U2FtcbKM52 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) April 29, 2020

Gayá habló sobre volver a los entrenamientos, algo que parece inminente tras los últimos anuncios del Gobierno: "La salud es lo primero, Sanidad manda, pero lo más justo es que se acabe jugando. Hay muchas cosas en juego", dijo sobre terminar La Liga a falta de 11 jornadas por disputarse.

En lo que no está de acuerdo es en lo que propuso la Real Federación Española de Fútbol en caso de que no se pueda jugar más. En ese supuesto, y según la RFEF, el Valencia se quedaría sin la oportunidad de jugar en Europa por ser en la actualidad el séptimo en la tabla: "No me parece justo, quedan 11 jornadas. Lo más justo para todos es que se acabe la competición", dijo.

Jose Luis Gayá, ante Hans Hateboer en el Atalanta - Valencia REUTERS

Por otro lado, también habló del futuro de uno de sus compañeros, Ferrán Torres, que se divide en un debate por el que ya pasó Gayá cuando era más joven: "Yo lo viví y tenía claro que quería seguir. No estoy en la cabeza de Ferran pero ojalá siga con nosotros", concluyó.