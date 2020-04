Suker: "Benzema es historia del Real Madrid, uno de los mejores jugadores del mundo"

Karim Benzema ha sido idolatrado y criticado por la afición del Real Madrid. El delantero lleva más de una década jugando en el equipo blanco, donde se ha consagrado como uno de los máximos goleadores de su historia y no solo eso, sino que también como uno de los mejores jugadores.

Sobre él ha hablado otro importante goleador del conjunto merengue, aunque ya hace unos años. Davor Suker fue campeón de La Liga y también de la Champions League con el Real Madrid. Fue uno de los artífices de La Séptima y ahora es el presidente de la Federación Croata de Fútbol.

"Le deseo lo mejor. Como número 9, me encanta. Hoy es parte de la historia del Real Madrid. Me gusta su forma de jugar y no hay duda de que es uno de los mejores jugadores del mundo.Las estadísticas siguen siendo el criterio principal sobre el cual juzgamos al atacante", ha dicho Suker sobre Benzema en Goal Francia.

Karim Benzema Reuters

Benzema continuará en el Real Madrid más allá del final de la presente temporada. El delantero incluso podría llegar a alcanzar el sueño que muchos persiguen y pocos alcanzan: retirarse vistiendo la elástica blanca. Algo que, por otro lado, ya hizo en su día el actual técnico del equipo, Zinedine Zidane.

Doble opción

Hace unos días, el propio Karim Benzema señaló que le gustaría poder colgar las botas en el Real Madrid, aunque tampoco descartó entonces que otra opción que no le importaría es la de retirarse en el club donde se formó y dio el salto a la élite europea, el Olympique de Lyon.

Por el momento, el futuro del '9' continúa ligado al club de Concha Espina. Su figura ha ido haciéndose cada vez más importante en los últimos dos años. Desde la salida de Cristiano Ronaldo, el delantero dio un paso adelante erigiéndose como uno de los pilares del equipo.

