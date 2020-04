Varane y la vuelta a los entrenamientos: "No hay fecha por ahora; vivimos el día a día"

Raphael Varane ha celebrado su cumpleaños en cuarentena. No le ha quedado otra. A sus 27 años se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, pero el parón le ha privado de jugar la Eurocopa este próximo verano. Sobre ello y sobre como está llevando el confinamiento ha hablado en una llamada con la Federación Francesa de Fútbol. Varane comenta también la posible vuelta del fútbol.

Rutina en la cuarentena

"Algo especial se hace por el cumpleaños. Es una rutina distinta, pero no perdemos la sonrisa. Estoy con la familia, hace buen tiempo y hay gente que está en situaciones más complicadas. Hago deporte por la mañana, todos los días hago algo, es un placer, y esta mañana he tomado un poco de chocolate por mi cumpleaños. Nos adaptamos. Hay gente que trabaja en los hospitales y que ponen su vida en peligro... yo no me puedo quejar. Hay que aplaudirles".

Entrenamiento confinado

"Hago físico, fuerza, un poco de todo, carrera, y es verdad que potencias cosas que no tienes tiempo en el día a día normal, trabajas más los puntos débiles. Hay que tirar para adelante. Paso más tiempo con la familia, pero me encanta ocuparme de mi familia. Hago deportes con mi hijo, juego a la play... Sinceramente cocino poco, si tengo que hacerlo lo hago, por lo general cocina mi mujer porque le gusta más".

Raphael Varane supera la presión de Bernardo Silva REUTERS

Eurocopa en 2021

"Hay que adaptarse, es cierto que a mí me llegaba en un buen momento y a otros no tanto, pero espero estar a tope la próxima campaña".

La vuelta del fútbol

"No hay fecha de vuelta por ahora. Vamos a ver primero cuándo volvemos con el Madrid, los entrenamientos, los partidos, porque vivimos el día a día. No hay nada preciso por ahora y no es fácil trabajar a largo plazo. Vivimos el día a día".

Contacto con el vestuario

"Claro, todos van bien. Vamos a ver cuándo podemos volver a vernos. Me da miedo que no me reconozcan (risas). Cambias el look de vez en cuando. He recibido vídeo llamadas, voy a apagar las velas de la tarta. Nos adaptamos".

[Más información: Nacho: "Es importante que se vuelva a jugar al fútbol, la gente necesita pensar en otra cosa"]