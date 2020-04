El Barça, la vergüenza del fútbol: único equipo europeo que reclamará el título si se cancela la Liga

El fútbol ha empezado a cancelarse en Europa. Si bien en España parece que no se seguirá esta senda, este viernes la liga holandesa (Eredivisie) se ponía punto y final para no regresar hasta septiembre. Una decisión que si bien es drástica se podrían suscribir a ella varios países más como Bélgica y Escocia. Las grandes ligas abogan por volver y trabajan en ello, pero en estas condiciones todos saben que los escenarios cambian cada poco.

¿Qué pasaría si La Liga se cancela? Es lo que se preguntan muchos y viendo la decisión que se ha tomado en los Países Bajos, en Can Barça se temen lo peor. No habrá campeón de la Eredivisie, que quedará desierta. El Ajax era colíder empatado a puntos con el AZ Alkmaar, pero la diferencia de goles le colocaba por delante en la tabla. Eso le valdrá para ir directo a Champions League, pero no para coronarse campeón.

Y como le ha sucedido al Ajax, al Barcelona le pasaría lo mismo aquí si La Liga no pudiera terminar. Ya lo avisó Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que es la que tendría la última palabra de cancelarse la temporada. No se designará a un campeón en los despachos. Esas palabras todavía retumban en la cabeza de la entidad culé desde entonces.

Setién, durante un momento del partido REUTERS

El Barça es líder de La Liga por dos puntos de diferencia respecto al Real Madrid, segundo en la tabla. Es líder desde la última jornada que se disputó, en la que los blancos cedieron su puesto en lo más alto tras pinchar contra el Betis. Los azulgrana creen que si el fútbol se para hasta la siguiente temporada deberían ser ellos los campeones pese a faltar once jornadas por disputar.

El reclamo de Setién y el barcelonismo

"Si hay que acabar, lo más justo sería dejarlo como está. No me sentiría campeón de la misma manera, pero hay que tomar decisiones que no gustan a todos", dijo recientemente Quique Setién ante la posibilidad de que no se jugara más. Cabe destacar que el entrenador del Barcelona también dijo querer que la competición acabe aunque existen varios factores que lo amenazan.

"Me gustaría que me garantizasen que no va a haber ningún problema, porque todo lo que oyes son posibilidades de que alguien puede tener un contagio y se puede paralizar otra vez. La realidad es que lo veo complicado. Casi prefiero quedarme en casa, la verdad. Contentar a todo el mundo es imposible. La mejor decisión es continuar, pero que sea con garantías", añadió el técnico culé.

Van de Beek, con el Ajax Instagram

Ajax, líder por diferencia de goles

Sus palabras difieren con las del Ajax, afectado ya por la cancelación del fútbol en su país y que se quedará sin título pese a ir líder. Su director general, Edwin Van der Saar, lamentó la decisión pero dejó claro que el club acata la decisión pese a verse perjudicado: "Es una lástima que no se declare ningún campeón, pero en esta situación tal vez sea comprensible. Hay cosas mucho más importantes que el fútbol en este momento", dijo el exfutbolista.

Liverpool, líder por 25 puntos

Y si al Barça no le valiera la voz del Ajax por no gozar de la ventaja que sí tiene él respecto al Madrid, hay otros líderes que asumen que la temporada pueda acabar y eso les deje sin título. En concreto, el Liverpool. Una de sus estrellas, Sadio Mané, habló a comienzos de abril acerca de esta posibilidad: "Es mi sueño y quiero ganarla este año. Si no es el caso, lo aceptaré, es parte de la vida. Con suerte la ganaremos el año que viene", dijo el senegalés.

El Liverpool es líder con una ventaja de 25 puntos sobre el Manchester City. Hasta sus rivales verían injusto que no terminara siendo campeón, pero los reds acatarán cualquier decisión que tome la Premier League: "Ha sido difícil para el Liverpool, pero también ha sido complicado para millones de personas alrededor del mundo. Mucha gente ha perdido a familiares y esa es la peor situación", añadió Mané.

La portada del diario Sport (15/03/2020)

"El Barça reclamará La Liga"

Las palabras de Liverpool y Ajax distan mucho de la postura del Barcelona. El campeón de las dos últimas ediciones de La Liga presiona para serlo de esta sin jugar. También lo ha hecho desde la prensa. "El Barça reclamará ser campeón si la Liga no concluye", titulaba su portada el diario Sport el pasado 15 de marzo.

Aún así, todo apunta a que se podrá jugar y definir un campeón en los terrenos de juego, pero los culés temen 'perder' un título que les ayudaría a acercarse al Real Madrid en el palmarés histórico: 33 a 26 ganan los blancos.