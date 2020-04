Reguilón: ¿Quedarme en el Sevilla? Sé que Monchi me quiere mucho"

Sergio Reguilón está confinado en Sevilla donde esta temporada ha jugado cedido en el club hispalense y no ve llegar la hora de volver a jugar. Su situación es un tanto especial al estar a préstamos hasta el 30 de junio, teniendo en cuenta que si la temporada se reanuda lo hará sobrepasando esa fecha. En una entrevista para ABC habla sobre, su experiencia como sevillista y su futuro.

"Echo mucho de menos a los compañeros, a mi novia, a mis padres, a los amigos… pero, bueno, son circunstancias especiales a las que hay que adaptarse...¡Ojalá esto se acabe ya, por favor! Tengo muchas ganas de coger el coche e ir al entrenamiento ya", dice sobre el parón y los rumores que vienen y van sobre la vuelta del fútbol.

De su futuro se mantiene a la espera: "Sé lo que opina Monchi, que me quiere mucho. Yo también quiero mucho a los compañeros, a la gente, al Sevilla y a la ciudad. Pero cuando acabe la temporada me toca regresar a Madrid y ya veremos qué pasa con todo. Hasta entonces sólo pienso en acabar la temporada bien, en hacerlo lo mejor posible y partiendo de esa base, que sea lo que Dios quiera".

Reguilón celebra un gol del Sevilla EFE

Eso sí, admite que se siente querido en Sevilla: "Por trabajo, ganas y esfuerzo, me lo voy a dejar todo. Ya no sólo hablo de Monchi o Lopetegui, es que los trabajadores del club también me han mostrado todo su cariño desde el primer día. Mis compañeros, con los que paso el día a día, me hacen la vida más fácil. La gente me saluda y anima por la calle... '¡eres un crack!'. He notado en todo momento muchísimo cariño hacia mí".

Quiere terminar la temporada en Sevilla

Lo que tiene claro es que la temporada la quiere acabar allí: "Si yo empiezo la temporada con el Sevilla me encantaría acabar la temporada con el Sevilla. Sea el 10 de julio, el 10 de agosto o cuando termine. Es cierto que el contrato termina el 30 de junio, pero estoy seguro de que se llegará a un acuerdo y no habrá ningún tipo de problema. Cada jugador es un mundo y tiene sus circunstancias, pero por mi parte, desde luego, haré todo por completar la temporada con el Sevilla. De todas formas estoy tranquilo".

Y añade: "Todos los equipos tienen cedidos y todo el mundo se tiene que poner de acuerdo. No va a haber cosas raras. Sí hay otros jugadores con circunstancias más especiales, como los que acaban contrato y han firmado por otros clubes... Yo quiero acabar la temporada con el Sevilla y ganar la Europa League, entrar en Champions y conseguir lo máximo que pueda".