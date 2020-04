Jesé deja el Sporting de Portugal en plena crisis del coronavirus y volverá al PSG

A Jesé Rodríguez no le salen las cosas. Esta temporada arrancó una nueva andadura en el Sporting de Portugal con mucha ilusión, pero no contó en exceso para el equipo: 18 partidos, 745 minutos disputados y un gol. Con ese balance llegó al momento del parón por culpa del coronavirus y ahora a su despedida del club portugués. AS revela que Jesé ya no es jugador del Sporting pese a que en su contrato restaban un par de meses.

Jesé volverá al PSG, tal y como ya había adelantado A Bola en marzo. El Sporting no le iba a fichar y por el parón por el coronavirus se ha decidido cortar su cesión. El futbolista canario ya no estaba este lunes cuando el equipo retomó la actividad con entrenamientos individuales. Rúben Amorim quiere empezar esta 'pretemporada' con los jugadores que están en nómina y que seguirán la próxima campaña.

Los cedidos como Jesé no siguen. Además del ex del Real Madrid, tampoco se presentó a la sesión de entrenamiento el delantero Yannick Bolasie. Cedido por el Everton, Bolasie también regresa a su equipo aunque el futuro del fútbol de cara a los próximos meses esté completamente en el aire.

Jesé Rodríguez entrena en casa

La cuarentena de Jesé

Jesé ha estado entrenándose duro durante la cuarentena para mantener su forma. En las redes sociales ha ido enseñando la intensidad de sus entrenamientos mientras pasa tiempo con su pareja. AS añade que Jesé no tenía planeado incorporarse a los entrenamientos del equipo en su academia y tenía permiso del club. Ahora seguirá trabajando desde casa, pero con el objetivo de reincorporarse al PSG.

[Más información: La cuarentena de Jesé: "Es fácil quedarse en casa cuando vives en el parque Maria Luisa"]