Helguera: "En casa de Ronaldo, apareció un autobús con señoritas y mi mujer me dijo que tirara"

El pasado de Iván Helguera en el Real Madrid da para muchas anécdotas por los años que vistió de blanco. El que fuera defensa del equipo merengue durante los años de Los Galácticos hizo un directo en su cuenta de Instagram en la que recordó algunos momentos no muy agradables de su etapa y otros un tanto rocambolescos entre tantas estrellas en el vestuario.

"Querían echar a Del Bosque y nosotros queríamos que se quedase... Nos lo habían dicho y se armó, porque no nos gustaron las formas. Y se armó porque el presidente no quería celebrar la Liga con nosotros", cuenta Helguera sobre aquella Liga que se ganó en 2003 pero que acabo con la destitución del que más tarde sería seleccionador nacional.

Helguera desvela que hasta los jugadores decidieron no ir, pero acabaron reculando: "Teníamos que ir al Ayuntamiento y muchos jugadores no querían ir allí si echaban a Del Bosque. Fue difícil disfrutar de la cena y de lo que íbamos a hacer cuando acabase. Por la mañana tuvimos que ir al Ayuntamiento. Habíamos quedado en no ir, pero cambiamos de idea, dos no se enteraron y les cayó una multa. Y luego Del Bosque no estaría la siguiente temporada".

Iván Helguera, en la final de la Champions League de 2002 Reuters

Los Galácticos

Sobre la fama de fiesteros y lujos de Los Galácticos, Helguera explica la realidad acerca de sus compañeros: "Beckham, Zidane o Figo eran unos grandes profesionales. A Roberto Carlos y Ronaldo les gustaba más salir, pero tampoco salían todos los días. Si se jugaba en sábado y se ganaba igual se salía, pero de ahí a que saliéramos un viernes o un sábado jugando un domingo... No es así".

También cuenta cómo eran las fiestas con Ronaldo y una anécdota con su mujer: "Yo estuve en una fiesta de cumpleaños con mi mujer y cuando empezaron a aparecer autobuses de señoritas me dijo mi mujer que tirara para casa y a Figo igual. Fue en casa de Ronaldo, la que luego le vendió a Ramos".

