Las claves del final de La Liga para el Real Madrid en el Di Stéfano

A falta del comunicado oficial sobre el regreso de La Liga en junio y que el fútbol vuelve, pero sin aficionados en las gradas, el Real Madrid planea jugar los partidos que le quedan como local en el Di Stéfano. El campo en el que habitualmente juega el Castilla cuenta con las mismas medidas que el terreno de juego del Santiago Bernabéu.

LaLiga ya dado su 'ok' para el cambio de escenario. Así cuando regrese el campeonato doméstico, con las últimas once jornadas que restan par el final, los de Zinedine Zidane se quedarán en Valdebebas para jugar sus partidos. Una decisión que tomada para que las obras de remodelación del Santiago Bernabéu puedan continuar y no sufrir ningún parón hasta, como mínimo, el mes de septiembre.

El Di Stéfano tiene pocos secretos para un equipo que conoce como la palma de su mano las instalaciones. La cuestión es si los rivales perderán ese miedo escénico que muchos sienten cuando pisan el verde del Santiago Bernabéu, aunque lo verdaderamente importante es que los jugadores blancos deben estar listos para lanzarse al por el título de Liga desde la Ciudad Real Madrid.

Viejos conocidos

Hasta ocho futbolistas del primer equipo saben lo que es jugar partido oficial como como local en el Di Stéfano. Carvajal, Nacho, Casemiro, Fede Valverde, Lucas Vázquez, Rodrygo, Vinicius y Mariano han pasado por el filial del Real Madrid. Aunque es Nacho Fernández el jugador que más encuentros ha disputado en este escenario, con un total de 26.

Rodrygo Goes y Reinier Jesús, con el Castilla EFE

Rodrygo es el último de estos que ha jugado en el Di Stéfano. De hecho, en este mismo año 2020 lo ha hecho. Un duelo que tuvo un sabor agridulce, ya que aunque marcó y tuvo una gran actuación, acabaron expulsándole. Además, otros dos futbolistas han disputado un partido en este campo: Sergio Ramos, en su inauguración en 2006 y Brahim Díaz, como jugador del Manchester City en la UEFA Youth League.

El paso de Zidane

Ese mismo día, el 9 de mayo del 2006, en el que Sergio Ramos jugó y marcó en el partido inaugural ante el Stade de Reims -haciendo el primer gol de la historia de este estadio-, junto al camero también estaba un Zinedine Zidane que años más tarde se convertiría en entrenador del Real Madrid. Y no solo eso. -Para el recuerdo el once de aquel día: Casillas; Salgado, Ramos, Mejía, Roberto Carlos; Beckham, Guti, Robinho, Zidane; Cassano y Raúl-.

El técnico francés antes de sentarse en el banquillo del primer equipo, se preparó como entrenador del Castilla. Con el filial merengue se estrenó en el Di Stéfano el 30 de agosto del 2014. No lo hizo con victoria, ya que cayó ante el Getafe por 1-2, sin embargo dejó un balance positivo en la 2014/2015 -venía de ganar La Décima como segundo de Ancelotti- con once victorias, cuatro empates y cuatro derrotas como local.

Zinedine Zidane, en rueda de prensa

En su segunda campaña como técnico castillista, Zizou logró seis victorias y tres empates como local. Después llegó la ascensión al primer equipo tras la destitución de Rafa Benítez en enero de 2016. Dio inicio así el comienzo de una leyenda en los banquillos ya que encadenó tres temporadas ganando la Champions League. Pero eso es otra historia. Para los curiosos, su primer entrenamiento como técnico del Real Madrid lo llevó a cabo sobre el césped del Di Stéfano.

No hay secretos

La Ciudad Real Madrid tiene pocos o ningún secreto para los futbolistas del conjunto merengue. Es allí donde han entrenado cada día desde que llegaron al club de Concha Espina. Y solo este parón obligado por la crisis del coronavirus ha separado a los jugadores blancos de Valdebebeas. Allí conviven, entrenan y también se concentran antes de los partidos.

Ciudad Real Madrid, en Valdebebas

Además, los propios protagonistas, los jugadores del Real Madrid ya han pisado el verde del Di Stéfano en más de una ocasión. Y es que aunque no es su campo de entrenamiento habitual, sí que han llevado a cabo alguna sesión en él. Un claro ejemplo de ello es cuando el primer equipo se ejercita a puerta abierta, suele coincidir con la época navideña, para que los aficionados vean de cerca a sus ídolos.

Exámenes finales

Seis partidos debe jugar el Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano antes de que finalice La Liga. Los rivales son huesos duros de roer. El Eibar será el primero en llegar a Valdebebas, ya que precisamente fue este el partido que debía abrir allá por el 13 de marzo la jornada 28 del campeonato doméstico. Después del conjunto armero llegarán otros cinco equipos y lo harán en este orden: Valencia, Mallorca, Getafe, Alavés y, por último, el Villarreal.

