Kylian Mbappé y Neymar llegaron al PSG el mismo año. Fue en el verano de 2017 cuando uno procedente del Mónaco y el otro del Barcelona aterrizaron en la Ciudad de la Luz para conseguir el gran objetivo que se traía entre manos el coloso parisino: conquistar la Champions League.

Aún no han podido alcanzar esa meta y mientras eso ocurre, tanto el extremo francés como el brasileño son pretendidos por algunos de los clubes más importantes de Europa. El debate en Francia se abrió ya hace tiempo: de quedarse con tan solo uno, ¿el PSG debería elegir a Neymar o a Mbappé?

Jean-Michel Larqué es un exfutbolista del Paris Saint-Germain que ha dado su opinión y ha decantado la balanza del lado de Kylian Mbappé. En declaraciones para RMC Sport, el que fuera centrocampista del cuadro galo se 'mojó': "En mi equipo, prefiero tener dos Mbappé a dos Neymar...".

Kylian Mbappé y Neymar Junior, en un entrenamiento del PSG Reuters

No es que a Jean-Michel Larqué no le guste Neymar, porque de hecho dijo que el brasileño "te lleva a niveles de emoción que no logra Mbappé" y pese a algunas críticas que ha hecho sobre la figura del campeón del mundo, se queda con él para su equipo. "Kylian no ha sido siempre un futbolista ejemplar, se ha dejado llevar por sus nervios y ha tenido comportamientos contradictorios...", comentó.

El futuro de los cracks

Aún no se sabe qué pasará tanto con Neymar Júnior como con Kylian Mbappé. Se ha dicho desde que no saldrá ninguno del Parque de los Príncipes, hasta que el brasileño puede acabar de vuelta en Can Barça. En lo referente al delantero francés, sigue sin querer renovar con el Paris Saint-Germain y esto parece ir encaminado a verle en un futuro muy próximo firmando por el Real Madrid.

