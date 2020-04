En busca del heredero del '9': el futuro de Benzema y los planes del Real Madrid

"¿Regresar a Lyon y terminar allí mi carrera? Por qué no". Estas palabras son de Karim Benzema y las dijo este fin de semana durante una entrevista en los medios oficiales del Olympique de Lyon. Si bien nadie se ha tomado eso como una declaración para salir a corto plazo del Real Madrid -dejó claro que está en el mejor club del mundo-, pero sí empuja a pensar en el futuro blanco sin él llevando el '9'.

Benzema tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2022. Tiene 32 años y cumplirá 33 el próximo mes de diciembre. Nadie miente si dice que el delantero francés afronta los últimos años de su carrera al máximo nivel, aunque en su defensa viene de haber dado su mejor rendimiento como madridista desde la temporada pasada. Pero el tiempo corre y cuando termine su contrato actual tendrá 25 años.

A dos años vista, el Real Madrid sabe que deberá buscar un heredero que porte el '9' el día que Benzema dé un paso al lado tras más de una década de blanco. No será fácil. El madridista ha sido a veces muy crítico con el francés por su rendimiento en ciertos momentos de su carrera, pero es un jugador que se ha mantenido como titular con todos los entrenadores que han pasado en estos años y se ha colado en todos los tops con los que soñaría todo delantero del Real Madrid.

Jovic: futuro y dudas

El Real Madrid busca hacerse con un '9' de garantías que pueda llevar durante tantos años como Benzema el peso de ese dorsal y, sobre todo, que aporte muchos goles. Benzema nunca fue un '9' al uso y ahora el Madrid busca más ese perfil para su delantera. El elegido el verano pasado fue Luka Jovic.

Luca Jovic sustituye a Karim Benzema REUTERS

Jovic ha sido el único delantero que ha fichado el Real Madrid desde que llegara Benzema que no sea canterano y repescado (Morata y Mariano). Fichó a cambio de 60 millones de euros tras destacar con el Eintracht Frankfurt marcando 27 goles la pasada temporada. Es joven. Cumplirá 23 años en diciembre, lo que es decir que tiene diez años menos que Benzema.

Pero la primera temporada de Jovic ha sido decepcionante. Su falta de adaptación se ha transformado en pocos goles (solo dos) y poca participación con el equipo. Mientras Benzema es más indiscutible que nunca, Jovic no ha convencido ni a la afición, ni a Zidane. El club confía en que el desembolso que hizo por él no fue en vano y pueda cambiar su imagen la próxima temporada. Tiene margen para resarcirse y seguir dando pasos tras la sombra de Benzema en sus últimos años.

La irrupción de Haaland

Eso no quiere decir que el Real Madrid no esté mirando alternativas. No se pueden dar más pasos en falsos mientras Benzema se va acercando al momento de sus adiós. Y ahí el preferido es Erling Haaland. Su explosión repentina de esta temporada ha asombrado en las oficinas del club, que ven al noruego como uno de los delanteros más dominantes de la próxima década si cumple con su proyección.

Haaland merece un esfuerzo que el club está dispuesto a hacer, aunque quizás tenga que esperar a 2021 tras la crisis provocada por el coronavirus. Eso le daría algo de tiempo a Jovic para ganarse otra vez la confianza. Lo que está claro es que la irrupción de Haaland en la agenda ha dejado atrás otras opciones como Harry Kane o Lautaro Martínez. Jovic y/o Haaland marcan el camino para heredar el '9' de Benzema.