Materazzi y el cabezazo de Zidane: "En Italia me aplastaron, no eran verdaderos patriotas"

Materazzi no olvida el cabezazo que le dio Zidane durante la final del Mundial de Alemania. Han pasado casi catorce años desde aquella acción que acabó con el ahora entrenador del Real Madrid expulsado y con la selección de Italia proclamándose campeona del torneo.

El que fuera defensa del Inter de Milán ha vuelto a hablar sobre el cabezazo más famoso del mundo del fútbol durante una entrevista en vivo en la cuenta de Instagram de Davide Oldani. "Zidane estaba protegido por los franceses, pero mis propios compatriotas me aplastaron, para mí no son verdaderos italianos...", ha señalado.

Materazzi se ha definido como "un patriota". "Siempre he defendido los colores de Italia. Su crítica -la de la gente de su propio país- es lo que más me dolió después de esta Copa del Mundo. Estas personas deberían haber besado el suelo que pisé, desde que marqué el gol del empate".

Marco Materazzi ganó la Champions League con el Inter Milán en 2010. Foto: Instagram (@iomatrix23)

Pese a la victoria de Italia sobre la selección de Francia, no hubo críticas desmesuradas contra Zidane. De hecho, sus compatriotas le defendieron y veneraron. "Querido Zidane, eres un genio, un virtuoso del fútbol", dijo en su día Jacques Chirac. Unas declaraciones que aún hurgaron más en la herida de Materazzi.

No entiende la reacción

"A Zidane le dije unas palabras estúpidas que no podían provocar tal reacción. El cualquier campo de Roma, Nápoles, Milán o París se escuchan cosas bastante peores. Hablé de su hermana, pero no de su madre como he leído en algunos diarios. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, por lo que nunca habría caído tan bajo de insultar a su madre", ha afirmado el italiano.

