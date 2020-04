Xavi y las Champions del Real Madrid: "El Barça no puede jugar a esa suerte histórica"

Como hiciera la pasada semana Iker Casillas, Xavi Hernández ha pasado por los canales de DjMariio y Post United para ser entrevistado por el youtuber español. El técnico catalán ha repasado la actualidad y ha hablado sobre su futuro como entrenador en el Barcelona, su exequipo. Además, deja algún dardo al Real Madrid, su eterno rival y club del que es aficionado confeso DjMariio.

Entrenador del Barça

"No sé por qué la gente me ve así, pero me me gusta. Ahora que me he probado, me veo capaz y es una ilusión, un sueño volver al Barcelona. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, considero al Barça mi casa, es mi vida. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo muchísimo como entrenador en Qatar. Evidentemente entrenar al Barça son palabras mayores, tienes que verlo claro, estar muy preparado".

El Barça y la Champions

"En la Liga le veo favorito. En Champions es diferente. El Barça ha ganado Champions cuando ha sido muy superior al resto de rivales. El Barça no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes. El Barça tiene que ser muy dominador, muy seguro de sí mismo. ¿Por qué no puede ganar una Champions así? Pero lo veo difícil, la historia nos dice que el Barça las ha ganado cuando ha sido dominador del juego".

La ¿suerte? del Madrid

"Sí, al Madrid, por qué no. No sólo el Madrid, ha habido otros clubes que la han tenido. El Barça tuvimos suerte en Stamford Bridge, que con 10 jugadores el gol de Iniesta y prácticamente sin tirar a puerta. Eso es suerte. El Barça ha ganado la Liga y luego ha ganado la Champions. Y al Madrid no le ha pasado eso. El Madrid ha quedado sexto en Liga y luego te ha ganado la Champions. A eso le llamo tener un poco de suerte".

Vuelta de Neymar

"¿Por qué no? Futbolísticamente no tengo ninguna duda y he convivido con él en un vestuario y me parece una gran persona. Fue profesional aquí y marcaría diferencias. Luego está el tema social, burocrático, que ahí no me meto. Pero en el campo está entre los cinco mejores".

La posesión como estilo

"Cuando mi equipo tiene el balón es cuando estoy tranquilo. Prefiero que mi equipo tenga el balón, no es tenerla por tenerla. Hay que ir al ataque. Me gusta trabajar la presión alta para robar".

Xavi y Messi EFE

Forma del Madrid

"Yo le veo fuerte. Cuesta verlo débil. Históricamente muy pocas veces le he visto como el año pasado. Este año está mucho más fuerte y tiene jugadores de gran nivel".

Jugadores con su estilo

"Hay varios. como Gundogan, De Jong, Arthur, Kroos, Modric, Cazorla... Se asemejan a mí, técnicamente tienen visión de juego, no pierden el balón fácil".

Lautaro Martínez

"Me gusta, ¿a quién no? Se desmarca bien, da profundidad, juega al espacio, con pocos espacios. Hace bien el Barça al interesarse".

