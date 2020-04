Achraf vuelve a dejar abierto su futuro: "En junio tomaré una decisión, será un gran paso"

Uno de los frentes abiertos que tiene el Real Madrid para la próxima temporada es el de Achraf Hakimi. El lateral no ha dado el gesto definitivo para asegurar que vestirá la camiseta blanca en cuanto se de comienzo a la campaña 2020/2021 y, cada vez que habla, deja abiertas las puertas al resto de equipos que se están interesando por él. Este domingo pasó por El Larguero de la Cadena SER donde volvió a aclarar que aún no ha hablado con la dirección deportiva del conjunto merengue.

"¿Mi contrato con el Real Madrid? Lo lleva mi agente, no estoy muy pendiente de eso, no sé cuanto me queda", espetó el lateral que aseguró que "sigue siendo el mismo contrato que firmé en 2017, no ha habido ningún cambio", por lo que no se ha producido ningún tipo de renovación en estos dos años que ha pasado evolucionando su fútbol en Dortmund.

Achraf se mostró muy claro con su trabajo y entiende que otros equipos se interesen por él por cómo está mejorando. "Estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, en junio me tocará tomar una decisión y será un gran paso para mi carrera", destacó el lateral. "No he tenido contactos con el Madrid de cara al próximo año, pronto tendremos alguna conversación", emplazó el marroquí su futuro al final de la temporada.

Achraf Hakimi, en un partido del Borussia Dortmund Reuters

Todos los jugadores del Dortmund ya están trabajando en su ciudad deportiva, como el resto de los clubes de la Bundesliga. "Me alegro de que podamos volver el 9 de mayo, pero también tenemos que tener precaución", avisó el marroquí que aplazó la decisión definitiva a lo "qué pase estas semanas para ver si realmente podemos competir el día 9".

Coronavirus en Alemania

"Aquí en Dortmund la cosa está más tranquila que en Madrid. Te dejan ir al supermercado, a entrenar, hay algunas personas en la calle... está muy controlado", explicó cómo estaban viviendo este confinamiento menos restrictivo. "La semana pasada fui todos los días a la ciudad deportiva menos el domingo. Entrenamos por grupos, entre 4 y 6 personas. En otros sitios de la ciudad deportiva hay más grupos pero no nos cruzamos", destacó Achraf.

