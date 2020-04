De Odegaard a Rodrygo: la política de fichajes del Real Madrid suaviza la crisis por el coronavirus

No hay día en el que no se escuche o no se pronuncie la palabra coronavirus. Las noticias rondan siempre alrededor de esta pandemia y ni el deporte se salva de ello. Competiciones paradas, torneos retrasados y consecuencias que aún no se sabe hasta dónde van a llegar.

En lo que se refiere al fútbol y a su tradicional mercado de fichajes, desde la FIFA ya han señalado que será imposible que la ventana de transferencias típica del periodo estival pueda abrirse el próximo 1 de julio. Un hándicap en los planes que tenían previstos los clubes del Viejo Continente para afrontar la temporada 2020/2021.

El plan es que haya unas semanas entre la actual campaña y la próxima para que los futbolistas puedan cambiar de club, aunque estas ventanas podrían ser diferentes dependiendo de cuándo acaben los respectivos campeonatos de cada país. Y no solo eso, sino que se acabaron los traspasos por cifras millonarias.

Mbappe y Neymar Reuters

El PSG firmó a Neymar y Mbappé por cantidades récords, aunque fue el traspaso del brasileño el que se lleva la palma al haber salido del Barcelona a cambio de 222 millones de euros. El Barça también superó con creces la barrera de los 100 'kilos' para hacerse con los servicios de Dembélé y Coutinho.

Sin embargo, en el Real Madrid han llevado una política de fichajes muy diferente en estos últimos años. El club blanco puso en el foco a los jóvenes valores tanto de España como del extranjero. Es así como llegó Marco Asensio, siendo prácticamente un desconocido, al Santiago Bernabéu a cambio de tan solo 3,5 millones.

Presente y futuro

Lo cierto es que Florentino Pérez, durante toda su gestión, también firmó a jóvenes valores mucho antes. De hecho, tres de los cuatro actuales capitanes del equipo ficharon sin haber cumplido los 20 años -Sergio Ramos, Marcelo y Varane-. Tan solo Benzema lo hizo con más edad, con 21 procedente del Olympique de Lyon.

Aunque ha sido en estos últimos años cuando esos fichajes de futuro se han ido haciendo cada vez más importantes. Estos no son otros que los Odegaard, Fede Valverde, Vinicius, Rodrygo, Kubo, Reinier... de turno. Jugadores que algunos de ellos recalaron de inmediato en el primer equipo y otros protagonizaron una cesión.

Fede Valverde, en el Santiago Bernabéu Instagram (fedeevalverde)

Esta política de fichajes orquestada por el Real Madrid ha sido envidiada e imitada por otros clubes europeos. Pero ahora cobra especialmente relevancia en un momento en el que la economía de todos los equipos, incluso de los más grandes, se tambalea y ya no hay tanto dinero para importantes operaciones.

El Real Madrid se ha blindado con estos jóvenes jugadores para el presente y el futuro. Fede Valverde es ya una realidad y el Santiago Bernabéu ha caído rendido a sus pies. Vinicius y Rodrygo continúan dando pasos adelante bajo el cobijo y las enseñanzas de Zidane. Asensio está llamado a ser muy importante el próximo curso...

Los que están por llegar

A esos jóvenes que ya destacan en el primer equipo blanco se unirá Martin Odegaard. El centrocampista noruego eligió el Real Madrid siendo apenas un adolescente. Después de sus cesiones en el fútbol holandés y de convertirse en la revelación de La Liga en la Real Sociedad, el genio nórdico está más que preparado para volver.

Odegaard en el Real Sociedad - Mirandés EFE

Más habrá que esperar para ver a Kubo, en principio. Takefusa volverá a salir cedido la próxima campaña, casi con total seguridad, pero eso no impide que a medio plazo se enfunde la elástica blanca. Un caso similar al de Reinier, que llegó en febrero a Valdebebas para jugar en el Castilla de Raúl.

El futuro es de ellos. De los jóvenes. Ahora llega el momento de que den un paso adelante y confirmen que el Real Madrid no se confundió al ficharles y apostar por ellos desde el minuto uno. El equipo de los mirlos apunta a volar cada vez más alto. La guinda al pastel quién sabe si en unos meses la pondrán Haaland y Mbappé.

