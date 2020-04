El mercado de fichajes no dará comienzo el 1 de julio: el cambio obligado por el coronavirus

La vida cotidiana puede cambiar respecto a como se conocía por la crisis del coronavirus. El fútbol tampoco se salva de esto. Por el momento, los campeonatos continúan paralizados y es una incógnita cuándo se volverá a la acción. Ya nadie piensa que es descabellado jugar una liga nacional en los meses de julio y agosto, pero la duda que se abre entonces es: ¿qué pasará con el mercado de fichajes?

La FIFA emitía esta misma semana un comunicado en el que recogía que hay que "adaptar la situación regulatoria normal a las circunstancias objetivas actuales". Por ese mismo motivo, el organismo internacional señalaba que será flexible y que permitirá el aplazamiento de las citadas ventanas de transferencias para que estas queden ubicadas entre el final de la 2019/2020 y el comienzo de la 2020/2021.

Sobre esta decisión de la FIFA ha hablado su director Legal, Emilio García Silvero, en Tiempo de Juego de la Cadena COPE. Del mercado de fichajes ha señalado que puede haber incluso "varias ventanas". "Va a depender del inicio y el final de cada competición. La idea es que las ventanas acaben justo antes de empezar cada campeonato y no tienen porque coincidir", ha añadido.

Paul Pogba, durante un partido con el Manchester United REUTERS

Esto puede dar lugar a polémica, porque equipos de un determinado país podrán incorporar jugadores de otras ligas y si allí sus mercados están cerrados, esos clubes no podrán ocupar el hueco que queda vacante. Aunque bien es cierto que la Premier League el verano pasado ya cerró su ventana de transferencias del periodo estival varias semanas antes que el resto de Europa.

Emilio García Silvero también ha querido dejar claro que el mercado de fichajes no se abrirá, como estaba fijado, el 1 de julio: "FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio, pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscritos. El 1 de julio no se abre el mercado".

Mundial de Clubes, a la espera

El estreno del nuevo Mundial de Clubes, otro gran proyecto de la FIFA para hacer el torneo internacional más atractivo para aficionados y jugadores, también tiene que esperar por el coronavirus: "El nuevo formato del Mundial de Clubes se ha tenido que posponer. Todavía estamos analizando la fecha. Es un proyecto muy ilusionante".

