LeBron James, el nuevo rival del Real Madrid en la lucha por Mbappé

LeBron James es accionista del Liverpool desde que se asoció con la empresa Fenway Sports Group en 2011. La estrella de la NBA y de Los Ángeles Lakers ha pasado varias veces por Anfield donde ya ha celebrado alguna victoria de los reds. De hecho, fue uno de los que más celebró el triunfo de los de Jurgen Klopp en la Champions League de la temporada pasada.

LeBron, a su vez, es una de las estrellas de Nike. Al jugador le une un contrato de por vida por más de 1.000 millones de dólares. Es uno de los referentes de esta marca deportiva y participa mucho en la compañía. De hecho, el Liverpool firmó esta temporada un contrato millonario con la compañía que nació en Oregon y desde la próxima temporada vestirá al conjunto red.

Es por esta cuestión por la que la relación entre LeBron y el Liverpool se ha fortalecido hasta el punto de que va a ayudar en el diseño de la camiseta de la 2020/2021. De esta forma, como el PSG utiliza la marca Air Jordan en su camiseta de la Champions, el conjunto inglés podría pasar a utilizar la marca de James en una de sus casacas de la próxima temporada.

Kylian Mbappé y LeBron James compartiendo camisetas

Y para este estreno, LeBron está tratando de convencer a Mbappé de que se vaya a Liverpool. La estrella angelina ha lanzado varios guiños al francés cuando le han preguntado por el mundo del fútbol. Se han encontrado un par de veces y James ha invitado al delantero a ir a verle a Los Ángeles siempre que quiera. El jugador de baloncesto sabe que la apuesta por Nike más Kylian tendría un impacto económico que también le repercutiría, por lo que está haciendo todo lo posible para facilitar que el francés termine vistiendo la camiseta roja.

Presión desde Los Ángeles

El Real Madrid tendrá que combatir no solo con la resistencia parisina, si no con estos cantos de sirena que llegan desde Los Ángeles para que Mbappé se vaya a la Premier League. El dinero no sería un problema para el Liverpool porque este acuerdo con Nike le ha dado una solvencia que le permitiría acometer este fichaje. Un nuevo frente para el equipo blanco para hacerse con su objetivo de mercado.

