Hazard: "Intento no comer mucho ni ir a la despensa a por bollos, no es fácil"

Eden Hazard pasa el confinamiento por el coronavirus en su casa de Madrid. El futbolista se encuentra en medio de la recuperación de la lesión que sufrió en el mes de febrero, precisamente después de su reciente vuelta a los terrenos de juego. Fue operado en Dallas el 5 de marzo y ahora en su casa sigue con su puesta a punto para estar disponible para Zidane cuando vuelva la competición.

Desde su domicilio en la capital de España, Hazard ha concedido una entrevista con el canal de su país RTBF. Hace unas semanas veía la luz una primera entrega y ahora se ha conocido la segunda.

"Por lo que vemos aquí en Madrid en las noticias no es algo terrible. Pero bueno, hace bueno y nosotros tenemos un jardín y creo que hay mucha gente que lo tiene que pasar peor. Hacemos lo que podemos y jugamos bastante en el jardín y los niños siguen el colegio por Internet. Pero cómo digo no nos podemos quejar", ha señalado el jugador sobre cómo pasa en familia el confinamiento.

Eden Hazard EFE

Sobre el tiempo que pasa con sus hijos y si les enseña algo de fútbol, el '7' blanco ha bromeado: "No puedo enseñarles mucho porque como quien dice voy con una pierna y media, pero trato de que mejoren de todos modos un poco la técnica". Para después continuar con un toque de humor el capítulo sobre su dieta.

"¡Para mí también es complicado! Pero intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa a por bollos, que la tengo aquí al lado, pero no es fácil", ha confesado un Hazard que recibió alguna que otra crítica después de su fichaje por el Real Madrid por un presunto sobrepeso.

Coronavirus

El fisio que le trataba en su casa cayó enfermo y ahora trabaja con él vía online: "Sigo mucho el trabajo con el fisio on ine porque ya no puede venir porque cayó enfermo y tiene que quedarse en su casa. Comenzamos el trabajo hace diez días pero está ahora en su casa y me envía vídeos. Son ejercicios de suelo, hago trabajo para fortalecer el tobillo. Hago lo que puedo en casa".

Para finalizar, Hazard ha hablado sobre la pandemia: "No tengo miedo de coger el coronavirus, sobre todo más que lo pueda transmitir. Me curaría, hay gente más débil que es peor para ellos. Pero bueno no me da miedo aunque sé que es complicado que te pase cuando estás en casa".

