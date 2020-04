Kane y su posible fichaje por el Madrid, el culebrón favorito de Inglaterra

El delantero Harry Kane lleva ya varios años siendo colocado en la órbita del Real Madrid. Hasta ahora, el futbolista no había hecho ni un amago de querer salir del Tottenham, pero recientemente unas declaraciones suyas han hecho pensar que el ariete inglés desea un cambio de aires.

"Es una de esas cosas, que no podía decir que sí y que no podría decir que no. Amo a los spurs, siempre amaré a los spurs, pero siempre he dicho que si no siento que vamos en la dirección correcta, entonces no soy alguien que se quede allí por el simple hecho de hacerlo. Soy un jugador ambicioso, quiero convertirme en un jugador top", ha confesado durante un encuentro con Jamie Redknapp en el Instagram de Sky Sports.

El internacional inglés parecía abrir la puerta de salida, pero desde el Tottenham pronto salieron a la palestra para asegurar que no están pensando en estos momentos en el mercado de fichajes. Desde Inglaterra continúan llegando los rumores sobre el posible fichaje de Kane por el Real Madrid.

Harry Kane, en un partido del Tottenham Reuters

Varias fuentes apuntan que una de las opciones para ver a Harry Kane vistiendo la elástica blanca es bajo la fórmula del intercambio. Así, según estas informaciones que llegan de los tabloides británicos, James Rodríguez y Gareth Bale cogerían el puente aéreo para llegar a Londres.

Precio prohibitivo

Sin embargo, desde Daily Mail hablan de un particular blindaje y es que señalan que el Tottenham tan solo se plantearía la venta de Kane a partir de una oferta de 227 millones. Esta cantidad superaría los 222 'kilos' que pagó el PSG al Barcelona por Neymar.

Estos 227 millones son imposibles de pagar en estos momentos. De hecho, ya se habla sin tapujos de un mercado de fichajes austero por la crisis del coronavirus y que los fichajes que superan los 100 millones de euros ya son historia.

