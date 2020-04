La aplaudida reflexión de 'Chicharito' como crítica a los millones que ganan los futbolistas

El parón por el coronavirus y el confinamiento están dando luz a diferentes reflexiones. Los futbolistas también están dejando las suyas y es el caso de Javier 'Chicharito' Hernández, ex del Real Madrid y Sevilla en La Liga, que este pasado mercado de invierno se marchó traspasado a Los Angeles Galaxy, de la MLS de los Estados Unidos.

Chicharito ha hablado en MedioTiempo y ha dejado una reflexión que está siendo muy aplaudida por todos. No entiende que los futbolistas cobren más que otros personales como los médicos y los científicos.

"Es increíble que a mí me paguen tantísimo dinero por hacer un deporte y que la gente como los médicos y científicos que tratan de encontrar la cura contra algo que está parando al mundo no esté ganando nada, económicamente hablando", dijo.

El confinamiento por el coronavirus

Sobre el confinamiento, ve el lado positivo: "Para mí, Sarah y Noah esta estabilidad nos viene 'chingonsísimo'; estuvimos moviéndonos muchísimo. Noah tiene nueve meses y por fin está agarrando el ritmo del sueño. Algo que tenemos en mente es disfrutar lo que sea; el aislamiento es colaboración".

"Imagínemos cosas chingonas": así anunciaron Los Galaxy el fichaje de 'Chicharito'

"Siento que estoy haciendo algo para ayudar a la gente, al mundo, para tratar de aplanar la curva y que salgamos de eso", añadió el mexicano

"Tengo la suerte de que me chingué durante mucho tiempo y lo sigo haciendo; ahora puedo parar por algún tiempo y no me preocupa mi estado de vida. Obviamente extraño el fútbol, extraño entrenar, pero trato de no apegarme a eso, no depende de mí decir si iniciamos, jugamos o entrenamos; trato de aceptarlo. Claro que me jode a ratos; me despierto y me gustaría agarrar el coche e irme al entrenamiento, pero no está en mí", concluyó.

[Más información: El duro relato de Robben con su mujer con coronavirus: "La cosa no pasa de hoy a mañana"]