Moha Ramos y los teléfonos que le regaló Cristiano en el Madrid: "No supe ni darle las gracias"

A sus 20 años, Moha Ramos emigró esta temporada de la cantera del Real Madrid y se marchó cedido al Birmingham City de la segunda inglesa. Allí crece como futbolista con miras a volver al club blanco, pero en su carrera ya puede presumir de haber compartido vestuario con algunos de los más grandes tras formar parte hace dos temporadas del primer equipo merengue.

Su debut estuvo a punto de darse con solo 16 años de edad, habiéndose convertido en dicho caso en el debutante más joven de la historia del Real Madrid. No lo hizo finalmente, pero sí que puede presumir en su palmarés de tener dos Mundiales de Clubes, los de 2017 y 2018. En una entrevista a MARCA ha contado la ilusión que le haría volver a jugar en el club blanco.

"Somos muchos en el Real Madrid, es obvio que el club nos ofrece diferentes opciones para darnos la oportunidad de seguir creciendo y es normal para muchos de nosotros considerar la posibilidad de obtener un préstamo y luego regresar", dijo sobre su vuelta.

Moha Ramos, con el Birmingham. Foto: Twitter (@BCFC)

Y añadió: "Tengo un contrato, soy jugador del Real Madrid y entiendo perfectamente la situación. Tenía varias opciones, pero cuando llegó la oportunidad de crecer en otra liga importante en Inglaterra , fue bastante fácil para mí elegir".

La anécdota con Cristiano

Entre otras cosas, Moha Ramos contó una divertida anécdota que vivió con Cristiano Ronaldo: "La medalla de campeón la tienen mis padres. Recuerdo que Cristiano me regaló en dos ocasiones dos móviles. No me lo esperaba, me quedé en shock por el detalle porque esas pequeñas cosas te llegan al corazón. De hecho no supe ni darle las gracias y estaban a mi lado Isco y Mayoral que me dijeron 'pero tío, dile algo', porque no supe reaccionar. Me quedé como un niño el día del Reyes. Supongo que le caí bien, y vuelvo a decir Cristiano, gracias y gracias", contó.