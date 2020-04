Pedro Rodríguez, delantero español del Chelsea, dijo este viernes, en un encuentro digital, que el futbolista con el que le habría gustado jugar es el francés Zinedine Zidane, de quien destacó su elegancia como jugador.



"Me hubiera gustado jugar con Zidane, un jugador muy elegante y con mucha visión en la media punta. Me gustaba mucho. Siempre que tocaba el balón algo bueno podía pasar", aseguró en un encuentro en sus cuentas de redes sociales.



Pedro no duda a la hora de elegir un entrenador que le ha marcado: "Pep Guardiola me dio la oportunidad de crecer como jugador, lo tuve en la base y me dio oportunidad de llegar al primer equipo. Siempre estuvo encima mío, corrigiéndome en el campo. Le tengo especial cariño y a Del Bosque, que apostó por mí para el Mundial, o Tito Vilanova, una persona especial que lo llevaré siempre en mi corazón".

Pedro Rodríguez, en el Liverpool - Chelsea de la final de la Supercopa de Europa 2019 Reuters

Destacó a compañeros como Carles Puyol. "Se dejaba el alma por su escudo, con carácter y honradez jugando. Una mentalidad que he visto en pocos. Un líder natural". Y también el "talento" de Andrés Iniesta y Xavi Hernández. Pero, por encima de todos, destaca al argentino Leo Messi.

Leo, especial

"Jugar con Leo es algo que muy pocos han tenido ese privilegio, ganar a su lado muchas cosas. A pesar de que he jugado con muchos muy buenos como Neymar, Henry, Ronaldinho, todos jugadores de calidad máxima, Messi es el mejor de todos los tiempos", aseguró.



[Más información: El duro testimonio de Pedro sobre cómo está pasando el coronavirus]