El agente de Lautaro vuelve a dar pistas sobre su futuro: "Me llamaron desde el Real Madrid"

Lautaro Martínez sigue siendo uno de los hombres del mercado de traspasos. El jugador del Inter de Milán es uno de los jugadores más buscados estos días en el mundo del fútbol, a pesar de que el coronavirus tiene en jaque a las futuras transacciones. El agente del delantero, Alberto Yaqué, sigue hablando sobre su futuro en medios de Sudamérica y este viernes ha admitido los contactos con equipos españoles.

El representante de Lautaro ha hablado en la cadena de radio Club Octubre 947 y ha explicado que le "llamaron de Real Madrid, de Barcelona, del Chelsea y del City". "Sabemos que son solo rumores, pero si hay algo entre los clubes no lo sabemos", señalaba Yaqué.

La relación entre Messi y Lautaro puede ser fundamental para tener pistas sobre su futuro. "Messi por ahí tira un halago para Lauti y nos llegan mil mensajes. Él está bien donde está. Pueden volar mil informaciones y él está como si nada. Sólo quiere jugar y hacer goles, no le importa otra cosa", explicó el representante del delantero del Inter de Milán.

Lautaro Martínez celebra un gol con la camiseta del Inter de Milán Instagram (lautaromartinez)

Yaqué ha alertado que no ha habido más encuentros para negociar la renovación de Lautaro con el Inter. "Cuando arreglamos su contrato por cinco años, automáticamente lo iban a llamar para renovar. Pero con todo este tema de la pandemia del Covid-19 no volvimos a hablar del contrato, no tuvimos más contacto con la gente de Inter", sentenció el agente del jugador.

El planteamiento del Madrid

El Real Madrid no se plantea por ahora su fichaje ya que tiene dos prioridades en el mercado en cuanto a la posición del delantero centro. La primera es Kylian Mbappé, pero, ante las dificultades que entraña su fichaje, el club blanco se plantea abordar la contratación de Erling Haaland. El noruego del Borussia Dortmund es el hombre de moda y tiene una cláusula de rescisión a partir de 2021 de 75 millones de euros, una cifra más asumible que la que se podría llegar a pagar por el francés.

