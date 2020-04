El retorno de Ceballos a España, a expensas del Real Madrid

La llegada del verano ha supuesto tradicionalmente una etapa de bienvenidas y despedidas en el mundo del fútbol. En el de 2019, jugadores como Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy o Rodrygo Goes llegaron al Santiago Bernabéu para abrir una nueva página de sus trayectorias; pero otros dijeron 'adiós' o 'hasta luego' a la casa blanca.

Entre estos últimos se encontraba un Dani Ceballos que apenas entró en los planes de Zinedine Zidane durante la temporada 2018/2019 y que acabó por poner rumbo a Londres para jugar en las filas del Arsenal de Unai Emery. Su llegada estuvo vinculada a buenas actuaciones que hicieron las delicias de los gunners, pero una lesión y el cambio en el banquillo cambiaron su situación.

Poco a poco fue remontando el vuelo ya a las órdenes de Arteta, pero el parón obligado por el coronavirus han frenado su progresión. A la espera de que las competiciones se reanuden, en Inglaterra surge la duda si podrán acabar la Premier League. De poner el broche final a esta y que este desenlace se vaya a más allá del 30 de junio, todo apunta a que Ceballos continuará un poco más de lo esperado allí.

Dani Ceballos, en un partido del Arsenal Reuters

Después deberá coger el avión para regresar al Santiago Bernabéu. La duda es si para quedarse en las filas blancas, para repetir un préstamo o para ser traspasado a título definitivo. Encontrarle un hueco en la plantilla merengue para la campaña 2020/2021 parece complejo. A los ya varios centrocampistas que ya tiene el club en plantilla se suman nombres como el de Odegaard, Fabián o quién sabe si también Camavinga.

Recientemente dijo que sí había tenido contacto en estos meses con Zinedine Zidane o Florentino Pérez, ya que ambos le llamaron para conocer cómo se encontraba por la lesión. Y también desveló, en El Chiringuito, que su madre tuvo que pasar por quirófano y desde el Real Madrid lo organizaron todo para que no hubiese ningún tipo de problema.

"Desde el primer día que me puse la camiseta ha sido de diez. Cuando me lesioné me llamó. Mi madre tuvo un problema en la pierna y contactaron para operarla", comentó Dani Ceballos sobre Florentino Pérez en el programa de MEGA. Mientras que su conversación con Zidane fue para saber cómo se encontraba y el futbolista le deseó suerte en el final de La Liga.

Minutos y preferencias

Lo que tiene claro Dani Ceballos es que el club al que regrese debe garantizarle minutos. El centrocampista no quiere volver a pasar por una temporada como la pasada y en el Real Madrid tiene prácticamente imposible ser importante por los que ya están y por los que van a llegar. Pero también tiene otra cosa clara, su prioridad es volver al fútbol español para disputar la 2020/2021.

Dani Ceballos, con la camiseta del Arsenal Instagram (danifuli10)

Ofertas no le van a faltar. Ya durante el pasado mercado de invierno hubo equipos que se interesaron por su situación. Entre ellos el Valencia y el Betis, ya que aunque se habló del Sevilla, Ceballos siempre ha dejado claro que no podría jugar en otro conjunto sevillano que fuese el verdiblanco. Fue precisamente en el Benito Villamarín, como bético, donde culminó su formación y captó el interés del Madrid.

Ceballos es un hombre familiar y es por eso que su intención es poder regresar a España para estar más cerca de los suyos. No es tiempo para negociar ahora con lo que está ocurriendo, pero en los próximos meses las distintas partes tendrán que sentarse para hablar y ver qué es lo mejor para el futuro del centrocampista andaluz.

