Kroos aclara su postura: "Veo lógico renunciar a parte de nuestro salario"

Hace dos días, Toni Kroos habló en el podcast SWR Sport argumentando el porqué ve un sinsentido que se rebajen los sueldos de los jugadores diciendo que "una bajada de sueldo es como una donación en vano o para el club" ya que "estoy a favor de que se pague el salario completo y que cada uno haga cosas sensatas con él".

Sus palabras no gustaron a muchos y ahora el alemán ha querido hablar de nuevo de ello aclarando su postura y afirmando que ve normal que uno pueda rebajarse el sueldo para poder ayudar a los demás.

"Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no lo quieran entender. Desde el primer momento, mi opinión bien me conocéis, es ésta: si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario, algo que se ha podido comprobar hoy".

Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender.Desde el primer momento,mi opinión bien me conocéis,es ésta:si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el Club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario,algo que se ha podido comprobar hoy. — Toni Kroos (@ToniKroos) April 8, 2020

Con estas palabras el centrocampista alemán ha querido dejar zanjado un tema que está afectando a muchos equipos y ligas debido al parçon que ha causado el coronavirus.

[Más información: Kroos: "Bajarse el sueldo es como una donación en vano o para el club"]