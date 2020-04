Rubiales concede la máxima distinción de la Federación a Lorenzo Sanz a título póstumo

La Real Federación Española de Fútbol ha concedido a Lorenzo Sanz la medalla de oro y brillantes a título póstumo. Esta es la máxima distinción que da el fútbol español. Rubiales ha justificado este homenaje como un recuerdo "con una persona que ha pertenecido a todas las instituciones del fútbol español".

Además, han anunciado que se honrará a todos los fallecidos por el coronavirus con una creación artística a modo de cuadro de honor con los nombres de los fallecidos que será colocado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La Junta Directiva de la RFEF se ha reunido este miércoles para seguir avanzando medidas para combatir la crisis del Covid-19. El estamento sigue buscando fórmulas para ayudar a los clubes ante una situación económica complicada que se ha generado por el parón de todas las competiciones para evitar la propagación de la pandemia.

Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid REUTERS

Esta iniciativa llega dos semanas después del fallecimiento de Lorenzo Sanz por culpa del coronavirus. El laureado presidente del Real Madrid no pudo con esta pandemia. Él trató de no saturar las urgencias de los hospitales y, aunque tenía algunos síntomas, no quiso ir hasta que realmente se encontró mal.

Lorenzo ha dejado un gran recuerdo en el madridismo después de cosechar esas dos Champions League que acabaron con una larga sequía en la máxima competición continental.

