De Madrid a Nicaragua: el Real Madriz, con z, que sigue jugando a pesar de la crisis por el coronavirus

Nunca una letra significó tanta diferencia. Es la última del abecedario y culmina el abismo entre el Real Madrid y el Real Madriz. Sí, no hay error de escritura. No se ha tecleado mal, el Real Madriz existe. Es un club de Nicaragua que en estos tiempos que corren se ha hecho un poco protagonista por la similitud en su nombre con el rey de reyes en Europa y porque es uno de los clubes de fútbol que sigue desafiando al coronavirus.

8.000 kilómetros separan a Madrid, capital de España, de Somoto, ciudad nicaragüense. Podría parece que no tienen nada en común, pero este casi mismo nombre de sus respectivos equipos, ha puesto el nombre de un prácticamente desconocido Real Madriz en el mapa.

Para ubicar Somoto hay que ir al mapa y encontrar Nicaragua. La capital de este país centroamericano es Managua. Pues bien, 216 kilómetros más al norte se encuentra la cuna del Real Madriz. De hecho, Somoto es conocida como 'La flor del Henequén' por ser una de las ciudades más acogedoras de la nación, aunque también la llaman 'La Capital de la Amistad'.

Mapa de Nicaragua

Una vez finalizada la pequeña clase de Geografía, vuelve el fútbol. El Real Madriz juega en la Liga Primera de Nicaragua. Esta consta de diez equipos en la división y en la presente temporada, el Madriz ocupa la octava posición de la tabla en estos momentos. La cuestión es ¿tiene algo que ver el todopoderoso Real Madrid con este humilde conjunto centroamericano?

Tributo al rey

Limitando con la frontera de Honduras, Somoto es una de las ciudades más futboleras de la provincia de Madriz. De ahí que el club naciese en el año 1996 con el nombre de Madriz CF. No fue hasta un tiempo después cuando le colocaron el Real delante y ¿por qué? Pues, precisamente, para rendir honores al gran Real Madrid europeo, el gigante del fútbol a nivel mundial.

Un once titular del Real Madriz nicaragüense Facebook

Otra curiosidad que une al gigante con el 'fan' es que en Nicaragua a los futbolistas y aficionados del Real Madriz, con Z de Zidane, también se les conoce como merengues, aunque además se les reconoce como los somoteños. Hasta ahí cualquier nexo de unión entre estos dos clubes a los que separa una letra y el océano Atlántico de distancia.

La humildad del Madriz

Los jugadores que militan en las filas del conjunto merengue, el de Nicaragua, no son ni siquiera todos ellos profesionales. Juegan en el Estadio Solidaridad Augusto César Mendoza y este apenas tiene capacidad para unos 3.000 seguidores. Eso sí, todo esto no impide que el equipo sea el orgullo de Somoto. Ni siquiera la ausencia de títulos pone en duda esto.

El Real Madriz no ha ganado, a lo largo de su corta historia, un título. A punto estuvo dos veces de dar la campanada contra el Real Estelí, máximo rival, en 2006 y 2007. Pero la suerte no la tuvieron de cara y sus vitrinas aún no lucen copa alguna. Algo muy distinto a lo que puede ver en el Santiago Bernabéu, donde se albergan, entre otros muchos trofeos, las joyas de la corona: las trece 'Orejonas'.

Nicaragua no para

Con la equipación blanca por bandera, el Real Madriz, así como el resto de equipos que juegan la Liga Primera continúan con la temporada, pese a la amenaza del coronavirus que ha paralizado las competiciones en todo el mundo. Ni fútbol ni baloncesto, tampoco tenis o deportes de motor. Todo parado o casi, ya que tanto en Nicaragua como en Bielorrusia se siguen celebrando partidos de fútbol.

Partido entre el Real Madriz y el Managua de la liga de Nicaragua Twitter (@lgaprimera)

Las autoridades del país centroamericano no consideran que esta pandemia global, así denominada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace ya varias semanas, suponga que Nicaragua deba parar su vida normal, decretar una cuarentena por el Estado de Alarma o siquiera cerrar sus fronteras. Una postura atípica y que deja al fútbol nicaragüense y al Real Madriz como el bastión que da rienda al fútbol en tiempos de coronavirus.

