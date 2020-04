Forlán: "Fede Valverde puede ser el Sergio Ramos del centro del campo del Real Madrid"

Diego Forlán cerró su etapa como jugador y dio paso a una nueva aventura en el mundo del fútbol desde los banquillos. El que fuera futbolista de equipos como el Villarreal o el Atlético de Madrid ha hablado en Radio MARCA sobre varios temas y entre ellos de su compatriota Fede Valverde.

"Fede Valverde tiene unas condiciones espectaculares, no me sorprende nada lo que se está viendo", señaló Forlán. El exdelantero apuesta muy fuerte por 'El Pájaro', al que ve convirtiéndose en el Sergio Ramos del centro del campo del Real Madrid.

"Tiene condiciones para seguir creciendo. Es un buen chico, buen profesional. Va agarrando confianza, madurez, experiencia y es un jugador que la afición del Madrid disfrutará por muchísimos años", aseguró un Diego Forlán que también se atrevió con la comparación con el capitán.

"Me arriesgaré a decir que puede llegar a ser en el mediocampo lo que está llegando a ser Sergio Ramos como defensa", afirmó el ahora entrenador uruguayo. "No me sorprende su eclosión, porque va de acuerdo a la edad. Hoy en día él se va dando cuenta de dónde está y va con la madurez de la vida. Eso lo ayudará mucho, la confianza, madurez, el saber las condiciones que tiene y que está muy bien valorado en el club", añadió.

La Liga y el Atlético

En otro orden de cosas, Forlán apuesta por el final de los campeonatos, que permanecen parados en prácticamente todo el mundo por la crisis del coronavirus: "Lo ideal sería terminar la Liga, pero no sé cómo se podría hacer. Creo que deberíamos sacrificarnos con las vacaciones y tener menos para que todo encaje. Todos tenemos que sacrificarnos".

Para el Atlético de Madrid también tuvo unas palabras y mostró su confianza por el equipo rojiblanco: "El Atlético tiene equipo para ganar la Champions y ha sacado de la competición a un equipo tan importante como el Liverpool".

