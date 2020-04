Casillas lanza un dardo por los arbitrajes de cara a El Clásico vintage y Fàbregas le vacila

Iker Casillas, excapitán del Real Madrid y de la selección española, ha lanzado este lunes la propuesta de organizar y disputar un 'Clásico vintage' cuando se supere la crisis del coronavirus cuya recaudación sería para las personas necesitadas.

Casillas lanzó esta proposición a través de su cuenta oficial de Twitter, al contestar mensajes previos de los exazulgranas Andrés Iniesta y Carles Puyol.

Iker Casillas, como es habitual muy activo en las redes sociales, contestó también a sus rivales y compañeros de la selección, con los que logró a nivel absoluto los títulos continentales de 2008 y 2012 y el Mundial de Sudáfrica 2010, en los que los cuatro fueron factores determinantes para los equipos que dirigieron Luis Aragonés en la edición europea de Austria y Suiza y Vicente del Bosque en la de Polonia y Ucrania y en la cita universal.

Iker Casillas y Carles Puyol en un Clásico EFE

"Resulta gracioso pero a mí me tocó veros en contra varias veces. Y por supuesto, a favor!! Ha habido de todo pero...qué narices!! Cuando toda esta pesadilla pase, deberíamos juntar a los míticos de hace años y jugar un Clásico Vintage!! Recaudación para la gente necesitada", propone el guardameta que las últimas campañas ha militado en el Oporto y que pretende presentarse a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El 'pique arbitral'

Pero la conversación no acabó ahí. Se unió otro culé, Ces Fàbregas, que se preguntó quién sería el árbitro. Iker tenía claro quién no: Iturralde. "No lo seas tú, jugaríamos contra 12", dijo Casillas. Cesc le replicó riéndose y con un gif de Mbappé simulando llorar.

