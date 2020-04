Totti descubre la especial dedicatoria que le pidió Florentino Pérez

Francesco Totti fue uno de esos futbolistas que se le resistieron al Real Madrid. No es ningún secreto que el club blanco anheló durante años hacerse con los servicios del gran capitano de la Roma, pero tan cierto como esto es que el propio futbolista también soñó con vestir la elástica blanca, pero prefirió, finalmente, continuar en el equipo de su vida.

Siempre que pisó el Santiago Bernabéu se rindió tributo a este gladiador romano que es leyenda del fútbol italiano y mundial. Ahora, una vez decidió colgar las botas y desligarse de la Roma también como directivo, el exjugador ha vuelto a acordarse del Real Madrid... y de Florentino Pérez.

"El presidente del Real Madrid, Florentino, quiso mi camiseta con una dedicatoria distinta con respecto a las dedicatorias normales. Me pidió que escribiera que soy 'el único jugador que me ha dicho que no a fichar por el Real Madrid'", ha contado Totti en la presentación de su nuevo proyecto.

Totti en su despedida. Foto: @officialASroma

Una anécdota simpática que habla bien de los dos protagonistas, por relación cordial y sentido del humor. Lo cierto es que Totti ejemplifica esos valores de ADN ganador, de elegancia dentro y fuera del campo que tan bien cuadran con el gen madridista más puro.

Nuevo proyecto

Esta declaración sobre Florentino Pérez fue dicha por Francesco Totti durante al hablar sobre este nuevo proyecto que consta de dos agencias para encontrar al 'nuevo Totti': CT10 y la IT Scouting. El propio exfutbolista se encargará personalmente de captar a los nuevos talentos en el mundo del balompié y a ayudarles en su trayectoria futbolística.

"Mi voluntad es encontrar a otro 'Totti', otro jugador de este nivel. Voy a buscar en Europa y en el mundo. Trataré de hacer crecer de la mejor forma los jóvenes talentos que encuentre. Ya encontré algún jugador joven de talento y le creceré como siempre quise crecer yo", explicó el italiano.

"Quiero que mis jugadores crezcan y tengan un camino distinto con respecto a los demás. Lo lograré. Cuando me pongo un objetivo, siempre tengo la determinación necesaria para alcanzarlo", prometió la leyenda.

