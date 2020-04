Van de Beek pone condiciones para fichar por el Real Madrid: "Todo sigue abierto"

"Todavía no he dado mi sí. Todo sigue abierto", esa es la última declaración de Donny Van de Beek sobre su futuro. El centrocampista del Ajax es pretendido por varios de los grandes de Europa, entre los que se incluye el Real Madrid. El club blanco es el que más avanzado lo tiene, pero el futbolista holandés prefiere ser cauto y por ahora no quiere dar muchas pistas acerca del siguiente paso en su carrera.

Van de Beek es protagonista de una entrevista en la revista Helden. En ella da las claves de lo que busca de cara al futuro y que no se decantará simplemente por el que sea "el mejor club". Y añade: "De lo contrario lo habría hecho antes", en clara referencia al Real Madrid, club que le quiso ya el verano pasado.

Además, detalla las condiciones que pone para definir su futuro: quiere encajar y tener minutos: "Mi sentimiento debe ser positivo un club. No es sólo que me quieran, también tengo que encajar con el sistema de juego y, por supuesto, también quiero saber los minutos que me van a dar", explica Van de Beek.

Donny Van de Beek, con el Ajax Instagram (@donnyvdbeek)

Preguntado por la posibilidad de jugar en España y en concreto en el Real Madrid, mandó un mensaje: "Jugar al sol siempre es agradable, pero no, todavía no he comenzado a tomar clases de español", señala.

El acuerdo con el Real Madrid

En los Países Bajos colocan a Van de Beek en el Real Madrid. El club tendría atado su fichaje, pero no cerrado. Hay acuerdo económico, pero la incógnita está en si Zidane tendría reservado un hueco al jugador del Ajax. Van de Beek quiere ser importante y para vestir de blanco quiere conocer antes los planes que tendría reservados el técnico francés para él.

[Más información: Van de Beek sigue pensando en el Madrid: "No me apresuraré; si sucede, sucederá"]