"Roberto Carlos corrió 100 metros en 10,8 segundos; Raúl hubiera sido buen maratoniano"

El Real Madrid de los 'Galácticos' será recordado siempre como uno de los equipos más temibles del mundo por su nómina de jugadores, pero que pudo lograr mucho más que lo que ganó. Sin embargo, no cabe duda de que la calidad de sus futbolistas era única y, además, eran un portento físico.

Lo sabe bien José Luis San Martín, preparador del Real Madrid durante aquella época y que ha realizado una entrevista en MARCA. En ella ha contado cómo eran las aptitudes físicas de todas estallas estrellas que conformaron el grupo de los 'Galácticos'.

"A Roberto Carlos le piqué y le dije: 'Tú en 100 metros valdrías más de 11 segundos'. Me miró y me respondió: 'Profe, vamos a comprobarlo ahora mismo'. Le dije que acababa de entrenarse y que no era buen momento, pero ya no había marcha atrás. 'Coge el cronómetro que lo hacemos", insistió. Hizo 10,8 segundos. Un tiempo brutal. Habría sido un magnifico velocista", cuenta sobre el '3' blanco.

Roberto Carlos, durante un partido del Real Madrid

Otro que podría haber sido un velocista es Ronaldo Nazario: "'Ronnie' hubiese sido un magnífico velocista de 60 metros en pista cubierta, con unas características muy parecidas a Ben Johnson. En 60 metros podría estar entre 6,8 segundos y 7,8 segundos perfectamente. Tenía una fibra rápida muy potente, pero se fatigaba pronto. Era muy explosivo".

Beckham, bueno en 800 metros

De Beckham, San Martín dice que habría sido bueno en 800 metros. Por su parte, Figo y Zidane eran aptos para el cross. En cuanto a Raúl, este podría haberse dedicado a correr maratones: "En un partido de Champions llegó a recorrer 14 kilómetros", recuerda el expreparador físico blanco.

