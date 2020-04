El Liverpool, tranquilo por Mané: convencidos de que no se irá al Real Madrid

Sadio Mané lleva mucho tiempo en la agenda del Real Madrid. Desde que explotó en el Liverpool hasta la temporada en la que levantó la Champions League siendo trascendental para los de Jurgen Klopp, pasando por esa final en la que le batieron, los blancos siguen de cerca a este jugador senegalés que ha revolucionado la Premier League junto a Mohamed Salah.

Este dueto lleva sonando para poder recalar en el Santiago Bernabéu varios años, pero este próximo verano podía ser el definitivo para que llegase el ex del Red Bull Salzburgo. Mané parecía decidido a buscar un nuevo objetivo después de conseguirlo todo con el Liverpool una vez levantase la Premier League este año, una cuestión que está en 'stand by' por culpa del coronavirus.

Pero, desde Inglaterra, recalcan que el equipo red está muy tranquilo respecto al futuro de su jugador. The Athletic explica este viernes que el Liverpool tiene claro que Mané no se irá al Real Madrid en el próximo mercado de fichajes. Desde la directiva se tiene claro que el jugador no quiere vestir de blanco y que quiere seguir comprometido con el equipo inglés.

Sadio Mané, en un partido del Liverpool Reuters

Desde Liverpool no contemplan un adiós de Sadio Mané en un futuro cercano. Desde la dirección deportiva se espera que la grada de Anfield siga disfrutando de los goles del senegalés, al menos, una temporada más. El jugador tiene contrato hasta 2023 y no parece querer cambiar de aires hasta que acabe esa vinculación.

Otras prioridades

Además, el diario Express explicaba esta semana que Zidane parece preferir hacer una apuesta por Erling Haaland antes que por Mané. Pero el que sigue siendo el objetivo prioritario es Kylian Mbappé. El francés es el fichaje deseado en la dirección deportiva del Real Madrid y seguirán luchando por su contratación.

