El Real Madrid no hará ninguna locura: Haaland y Camavinga no a cualquier precio este verano

La maquinaria del Real Madrid no se ha parado a pesar del parón y de las trágicas circunstancias por el coronavirus. En el club blanco se sigue teletrabajando y planificando una próxima temporada que no se sabe cuándo empezará.

En la entidad merengue tienen claro que hay dos puestos claves a reforzar: el '9' y el pivote. Jovic no ha terminado de cuajar en esta primera campaña y no se descarta que pueda salir cedido. Por su parte, Casemiro es el único futbolista de la primera plantilla que no tiene un recambio específico.

Entre la gran lista de candidatos que maneja el Real Madrid sobresalen dos nombres: Haaland y Camavinga. Estas dos jóvenes perlas son los favoritos del club para reforzar el equipo, además de los regresos de Achraf y Odegaard, tal y como adelanto EL BERNABÉU.

Eso sí, no se hará ninguna locura en un mercado que tiene que ser por contención debido a las multimillonarias pérdidas que van a sufrir todos los equipos. El Real Madrid parte con ventaja respecto a otros debido a la buena salud de su tesorería y a los fondos de provisiones.

Erling Haaland celebra uno de sus goles ante el PSG REUTERS

La inflación en el mundo del fútbol se ha terminado y eso hace que el club blanco haya priorizado los nombres de Haaland y Camavinga por su proyección. El problema es que hasta antes de esta crisis estos dos futbolistas estaban tasados en 100 millones de euros.

Si Dortmund y Rennes se amoldan a la situación económica actual y rebajan sus pretensiones, el Real Madrid estudiará realizar una oferta. Tanto Haaland como Camavinga conocen el interés del club blanco y están locos por la música.

Camavinga, más fácil

El mayor problema en el caso de Haaland es que el propio Mino Raiola, agente del delantero, ha afirmado en los últimos tiempos que será casi imposible sacar al noruego del Dortmund el próximo verano. Pero eso fue antes de esta crisis económica y la situación puede cambiar.

Camavinga, en un partido del Rennes EFE

Por su parte, Camavinga es seguido por todos los grandes clubes europeos y el City ya se interesó en su fichaje en el pasado mercado de invierno. Sin embargo, la prioridad del joven francés es jugar a las órdenes de Zinedine Zidane y eso da al Real Madrid una ligera ventaja ante el resto de equipos interesados.

A sus 17 años este verano se plantea como la fecha ideal para su salida del Rennes, aunque su mayor problema está en que el conjunto galo querrá sacar el máximo rédito económico a su venta y planteará una subasta que solo el futbolista puede frenar dejando claro que solo quiere jugar en el Real Madrid.