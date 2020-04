Dzyuba se ofrece al Real Madrid: "Es mi equipo preferido desde niño, quiero jugar allí"

Muchos le recordarán como el verdugo de España en el Mundial de Rusia 2018 y es que el delantero fue uno de los artífices de que la anfitriona diese la campanada. Ahora, el futbolista ha reconocido que su sueño es jugar en La Liga, pero no en cualquier club, sino en el Real Madrid.

"Desde mi infancia estoy animando al Madrid. Es mi equipo preferido, cuando jugaban Zidane, Beckham, Guti, Raúl, Roberto Carlos, Figo, Fernando Hierro, Míchel Salgado, Casillas... Incluso antes Fernando Redondo... Si pudiera elegir, me gustaría jugar allí", ha reconocido Artem Dzyuba en una entrevista en Instagram con la periodista Tina Kandelaki.

El delantero ruso puso de ejemplo un capítulo de la historia del Real Madrid para hablar del trabajo del killer del equipo: "Recuerdo cómo Cristiano Ronaldo se enfadó con la directiva del Madrid cuando vendieron a Mesut Ozil. Les dijo que si habían perdido la cabeza por regalar al futbolista que le había regalado la mitad de los goles. Todos los delanteros son dependientes, el fútbol es un deporte de equipo y para marcar un gol necesitas un pase. Si me dices si prefiero marcar veinte goles o dar treinta asistencias, me quedo con las asistencias".

Dzyuba, en un partido del Zenit de San Petersburgo Reuters

También ha dado su opinión sobre los agentes en el mundo del fútbol: "En Rusia son un mal claro. Deben ser un hermano mayor para el futbolista, mantenerse cerca en lo bueno y en lo malo". "Con nosotros, desaparecen de inmediato en cuanto empiezan los problemas. Solo se guardan el dinero. Es una desgracia", ha añadido en referencia a los representantes.

Del VAR a su peor momento

"Soy partidario de que haya repeticiones en vídeo. Eso hace el fútbol más transparente, más justo. Sin embargo, el uso del VAR no siempre es correcto. Hay fueras de juego muy tontos. No se puede usar el VAR al azar, que a veces vayan a ver la repetición y a veces no. Durante el Mundial, todo funcionó a la perfección. Entonces comenzaron los problemas en Inglaterra, en Rusia... Las interpretaciones no son las mismas", ha dicho sobre el VAR.

Para finalizar, ha recordado el peor momento de su carrera: "Cuando perdimos contra Croacia en los cuartos de final del Mundial. Fue una devastación completa. Pero ese día no hubo lágrimas. Aunque yo soy sentimental, incluso puedo llorar durante una película. Mis amigos se rieron cuando lloré con Kung Fu Panda".

