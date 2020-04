Dos posibles fichajes del Real Madrid, en el once ideal de la temporada

La temporada se vio frenada por el avance del coronavirus tanto en España como en el resto del mundo. La jornada que debía disputarse entre el 13 y el 15 de marzo se fue al limbo y aún es una incógnita cuando podrá echar a rodar el balón en La Liga, así como también en la Premier League, Serie A o incluso en la Champions.

En el campeonato español, Barcelona y Real Madrid mantenían el pulso por el liderato. Con todo por decidir tanto por la parte alta de la tabla como en las posiciones que dan boleto para el descenso a Segunda División. Mientras, los futbolistas también ven parada su progresión.

Este parón beneficia a unos que permanecían lesionados y que ahora ven posible acabar la temporada 2019/2020 con más minutos en su haber de los que en un primer momento pensaron. Pero también hay otros que han visto como su buen momento se veía cortado.

El portal Whoscored, sitio especializado de Big Data y estadísticas del fútbol europeo, ha publicado el once ideal con los mejores futbolistas de la temporada antes del obligado parón por la pandemia global. Entre los elegidos se encuentran dos jugadores que se encuentran en la agenda del Real Madrid: Mbappé y Jadon Sancho.

Jadon Sancho, en un partido del Borussia Dortmund Reuters

Ambos forman en la particular línea de cuatro en la medular, ocupando los extremos, de esta web especializada. Además, Kylian Mbappé, con una puntuación de 8,1 ocupa la tercera posición en cuanto a futbolistas con mayor rating, solo por detrás de la dupla atacante formada por Lewandowski (8,2) y Messi (8,6).

Once ideal

Este particular equipo ideal está formado por futbolistas de las cinco grandes ligas y uno de los detalles destacados es que no se encuentra en él Cristiano Ronaldo o la sensación de la temporada Erling Haaland. El once está formado por: Szczesny; Pereira, Van Dijk, Halstenberg, Davies; Jadon Sancho, De Bruyne, Di María, Mbappé; Messi y Lewandowski.

