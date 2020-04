Giroud responde a Benzema: "¿Soy un kart? Pero campeón del mundo"

Karim Benzema abrió una polémica con Olivier Giroud casi sin buscarlo. El jugador del Real Madrid espetó en un directo que si se comparaban los dos, él era un "Fórmula 1" y el delantero del Chelsea "un kart". Ambos compartieron selección antes de que la polémica apartase al jugador blanco del combinado nacional, pero, por lo visto tras la reafirmación del ex del Lyon, no les une una gran relación.

Giroud no ha hecho esperar mucho su réplica y ha sido muy certero en el medio francés BeFoot. "La gente dice que no se puede comparar un Fómula Uno con un kart, y yo lo único que puedo decir al respecto es que soy campeón del mundo, así que no está mal para un kart", expuso el delantero que se coronó con Francia en Rusia 2018.

Esa matización de Benzema no ha parecido convencer al delantero del Chelsea. "Sobre Giroud, simplemente dije la verdad. Pero nadie recuerda lo que dije sobre su contribución con la Selección, simplemente recordamos cuando dije que yo era un F1 y él un kart... Pero es la verdad, eso es lo que pienso", espetó el jugador del Real Madrid el día después de hacer la comparación con su compatriota.

Benzema y Giroud, en un partido de la selección de Francia EFE

No dejan de ser rivales y el hecho de que Benzema no haya podido tener una carrera internacional ha supuesto la corta mecha que ha dinamitado esta relación. Giroud ha sido el gran beneficiado de la guerra entre el jugador blanco y la Federación Francesa de Fútbol ya que consiguió un puesto como titular en un equipo campeón.

