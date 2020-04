Dani Ceballos: "Vine al Arsenal para ser importante, allá donde esté es lo que quiero"

Dani Ceballos encontró esta temporada una posibilidad de sentirse muy importante en el Arsenal. El centrocampista comenzó muy bien el año siendo el líder en los primeros partidos pero una lesión muy larga paró esta progresión y minó su moral. El jugador estaba volviendo a coger los galones del equipo hasta que el parón por el coronavirus llegó como un nuevo mazazo.

El jugador cedido por el Real Madrid ha repasado su temporada en El Chiringuito de Jugones y ha dejado claro de cara a su futuro que llegó "al Arsenal para ser importante" y que "el equipo en el que juegue" la próxima temporada también tiene que ser "importante". Aún así, Ceballos es cauto con lo que va a suceder el próximo año. "Sería irresponsable hablar por mi parte del futuro", expuso el jugador andaluz.

Lo que no es un secreto es que en este invierno estuvo a punto de cambiar de equipo. "Mi agente me comentó el interés de equipos y yo no jugaba porque volvía de lesión", explicaba el jugador que dio el nombre de dos equipos. "Sabía del interés del Valencia y del Betis, en Sevilla solo podría jugar para el Betis, no llegué a hablar con Lopetegui", recalcó un Ceballos que estaba empezando a jugar en los últimos partidos, por eso en este último mes y medio se sentía "importante otra vez".

Dani Ceballos, en un partido del Arsenal Reuters

La preferencia del jugador del Real Madrid es regresar a España. "Tengo contrato con el Madrid. Echo de menos estar cerca de la familia", explicó en el programa de MEGA. También se mostró preocupado por el final de esta temporada ya que no está clara la fecha. "Acabo contrato el 30 de junio. Yo tendría que jugar para el Arsenal, no sé de qué forma", sentenció el actual jugador gunner. Eso sí, sigue en contacto con Zidane. "Me preguntó cuando me estaba recuperando. Yo le desee suerte para el final de La Liga", desveló el sevillano.

El gesto de Florentino

También tuvo palabras bonitas hacia Florentino Pérez. "Desde el primer día que me puse la camiseta ha sido de diez. Cuando me lesioné me llamó. Mi madre tuvo un problema en la pierna y contactaron para operarla", explicó Ceballos. De cara al final de la temporada, aboga por "jugar todo en una misma ciudad" algo que para el centrocampista "tendría menos riesgo". Además, señala que "lo ideal sería jugar con público", en contraste con lo que se está hablando.

[Más información: En Inglaterra aseguran que el Arsenal negociaría por Gabriel Martinelli con el Real Madrid]