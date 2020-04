Borja Mayoral, pendiente de su renovación: "Aún no han contactado conmigo"

Borja Mayoral pasa su confinamiento en Valencia donde espera volver cuanto antes a la competición con el Levante. El delantero estaba desarrollando su segundo año de cesión en el equipo granota y confiaba en terminar en una gran forma la temporada para convencer al Real Madrid de cara a seguir contando con él.

El jugador ha mostrado su preocupación por su contrato con la entidad blanca. En 2021 vence esa vinculación y en una entrevista en el diario AS afronta este problema. "El Real Madrid no se ha puesto en contacto conmigo. Personalmente no me han contactado. Eso lo lleva más mi representante, pero creo que no han contactado", explica Mayoral. El jugador, aún así, confía en que "cuando pase todo esto habrán más conversaciones de cara a mi futuro".

Zinedine Zidane ya confió durante una temporada en el delantero madrileño, pero no terminó de convencer al francés. Después de marcar siete goles en la 2017/2018 de blanco, el club decidió que necesitaba más continuidad y por eso le cedió al Levante. Durante esta etapa tampoco ha sumado unos números para cambiar de parecer al Real Madrid y no se plantean nada sobre su futuro hasta que termine esta campaña.

Borja Mayoral, en un partido del Levante en el Santiago Bernabéu

Para Mayoral la prioridad es "que pase todo esto, que acabe LaLiga de la mejor manera" y después ya se plantearía su futuro. "Intento centrarme en el presente. Todavía faltan partidos y ojalá se reanude la competición. Ahora pienso en acabar La Liga de la mejor manera posible. Después habrá tiempo para pensar en lo siguiente", recalcaba el jugador del Levante.

Cuenta para el Levante

Mayoral ha marcado seis goles en 25 partidos esta temporada. El delantero cuenta en los planes de Paco López y es parte de los onces titulares de forma regular. El equipo levantinista está pendiente de lo que suceda con el contrato del madrileño para poder interesarse formalmente por el jugador blanco.

