Portazo del Tottenham a Kane: no hablarán ahora sobre su salida

"Es una de esas cosas, que no podía decir que sí y que no podría decir que no. Amo a los spurs, siempre amaré a los spurs, pero siempre he dicho que si no siento que vamos en la dirección correcta, entonces no soy alguien que se quede allí por el simple hecho de hacerlo. Soy un jugador ambicioso, quiero convertirme en un jugador top", decía Harry Kane durante un encuentro con Jamie Redknapp en el Instagram de Sky Sports.

El delantero inglés despertaba así la rumorología típica del mercado de fichajes. Kane es uno de los '9' más cotizados de toda Europa, sin embargo siempre se había mostrado muy fiel al Tottenham. La situación actual y el dar ese paso adelante para estar en la lista de jugadores que optan a ganarlo todo han provocado el cambio.

Desde el Tottenham no han tardado en recoger el guante. También en declaraciones para Sky Sports, un portavoz del club londinense ha frenado cualquier especulación sobre la posible salida del internacional inglés: "No vamos a discutir esta ni ninguna posición de los jugadores mientras nos centramos en proteger el club y los empleos. Estamos centrados en ayudar a los afectados por el coronavirus".

Kane y el Real Madrid

En el pasado el nombre de Harry Kane ya ha sido vinculado con el Real Madrid. Ahora vuelve a resurgir debido a las propias palabras del futbolista. El Tottenham se ha mostrado implacable siempre a la hora de negociar, pero saben que si el delantero quiere salir, muy difícil será retenerle.

Harry Kane, en un partido del Tottenham Reuters

Lo cierto es que el jugador sabe que para estar en la élite y poder colocarse entre los Cristiano, Messi o Mbappé de turno debe jugar en un equipo capaz de ganarlo todo. El Tottenham se ha quedado ya fuera de la Champions League y podría incluso pasar que no se clasificaran para la siguiente edición de la máxima competición continental. Un duro golpe para el club y también para un Kane que podría irse ante este escenario.

