Cassano revela cómo descubrió que Ronaldo era "un dios del fútbol"

Polémico como futbolista y también después de colgar las botas. Antonio Cassano se convierte en noticia cada vez que toma la palabra y así ha vuelto a suceder después de una conversación mantenida entre el exjugador italiano y un periodista de Corriere dello Sport.

En este diálogo, el que fuera futbolista del Real Madrid ha hablado sobre Lionel Messi y la eterna comparativa entre el '10' del Barcelona y Diego Armando Maradona. Para Cassano no hay dudas: Leo es el mejor de la historia.

"Maradona ha hecho algo nunca antes visto durante cuatro o cinco años, pero Messi ha estado haciendo lo mismo durante 15 años. Messi anotó 710 goles e hizo 300 asistencias. Cuando juega, su equipo ya está ganando 1-0. Los seguidores de Maradona deben reconocerlo. Hay alguien mejor que él", ha asegurado Cassano.

Maradona y Messi, en el Mundial de 2010. REUTERS

Algo que a buen seguro no sienta bien ni al propio Maradona ni a la legión de seguidores que continúan encumbrándole como el más grande de todos los tiempos. De hecho, son muchos los que le achacan a Messi el no haber ganado un gran título con la selección de Argentina, como sí hizo en su día el 'Pelusa'.

Anécdota con Ronaldo

También habló Cassano sobre una situación vivida cuando militaba en el Real Madrid y compartía vestuario con Ronaldo Nazario: "Estábamos perdiendo 1-0 en casa. En el vestuario, el entrenador retira a Ronnie para poner a Van Nistelrooy, pero él lo detiene y dice 'no, me sacarás en 15 minutos si no he marcado dos goles'. Minuto 15: 2-1 y dos goles de Ronaldo. Dije que si hay un dios del fútbol, es Ronaldo".

Ronaldo Nazario Reuters

Sin embargo, después de Ronaldo comenzó una era liderada por Messi -y Cristiano- y es por esto que pese a haber pensado que el brasileño era el dios del fútbol, coloca a Leo un escalón más arriba que el actual dueño del Valladolid: "Luego descubrí que Messi está por encima de él".

[Más información - Cassano: "Merecí que me mandaran fuera del Madrid"]